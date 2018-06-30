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Burdur’da 'kefeninizi hazırlayın bu hafta lazım olacak size' dedi ve...

Burdur’da Süt Toplama Merkezinde köylüsü Akbulut'u başından vurup öldürdüğü iddiasıyla aranan şahıs yakalandı.

30 Haziran 2018 Cumartesi 18:05
Burdur’da 'kefeninizi hazırlayın bu hafta lazım olacak size' dedi ve...

Burdur merkez Çatağıl Köyü Süt Toplama Merkezinde dün yaşanan olayda Emrah A., tartıştığı Mehmet Akbulut’un (33) başına silahla ateş etti. Başından ağır yaralanan Mehmet Akbulut yakınları tarafından Burdur Devlet Hastanesine götürüldü. Akbulut, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 

Jandarma ekipleri, kimliği tespit edilen katil zanlısını ararken zanlı Emrah A. sosyal medya hesabından tehdit içeren bir mesaj yayınladı. "Bu dünyada o kadar şerefsiz insan var ki kendi menfaati için insanlar tanıyorum evimize gelip de ekmeğimizi çayımızı içip benim arkamdan düşmanlarla iş çeviren insanlar hepinizi biliyorum. Bazı insanları tanıdıkça hayvanları daha çok sever oldum hayvan da olsa yediği yeri daha iyi biliyor. Ama insanoğlu öyle değil işte. Hiç kimse yaşattığını yaşamadan ölmeyecek bunu bilin, kefeninizi hazırlayın bu hafta lazım olacak size" paylaşımı üzerine jandarma ekipleri, olası saldırıları önlemek için tedbir aldı. Tehdit edilen kişilerin yaşadığı merkeze bağlı Çatağıl köyünün giriş ve çıkışları kontrol altına alınırken, Emrah A. köyünün yakınındaki İnsuyu Dağında Jandarma ekiplerince yakalandı.

Jandarma ekipleri şahsı geniş güvenlik önlemleri altında Burdur Devlet Hastanesinde doktor kontrolünden geçirilerek, Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

Şahıs, çıkarıldığı mahkeme sonrasında sanık tutuklandı.

Haber Tarihi: 30 Haziran 2018 Cumartesi 18:05
  1. Burdur
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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