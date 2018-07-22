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Burdur'da iki ayrı kaza: 12 kişi yaralandı

Burdur'da meydana gelen iki trafik kazasında, 1'i bebek, 3'ü çocuk 12 kişi yaralandı.

22 Temmuz 2018 Pazar 21:44
Burdur'da iki ayrı kaza: 12 kişi yaralandı

Burdur'un Çavdır ilçesi yakınlarında meydana gelen kazada Ak Parti'nin Ankara Altındağ İlçe Geçlik Kolları Başkanı Mehmet Berk İnan yönetimindeki 43 BB 135 plakalı otomobil, Antalya istikametine giderken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada yaralanan Mehmet Berk İnan ve eşi Havva İnan, Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hayati tehlikesi bulunan Mehmet Berk İnan ameliyata alındı.

Burdur'dan Fethiye'ye giden Şeref Deniz (56) yönetimindeki 03 DK 169 plakalı otomobille, Hüseyin Başar (49) yönetimindeki 06 ENH 08 plakalı otomobil merkeze bağlı Çendik köyü yakınlarında çarpıştı. Aynı istikamette giden Hüsamettin İşler (30) yönetimindeki 06 BU 930 plakalı otomobil de kazaya karıştı.

Hüsamettin İşler'in yara almadan kurtulduğu kazada sürücüler Şeref Deniz ve Hüseyin Başar ile otomobillerde bulunan Beyza Başar (17), Emine Başar (43), Erdem Başar (10), Kübra Başar (10), Selvinaz Başar (36), Ayşeli Deniz (55), Ezgi İşler (1) ve Hilal İşler (28) yaralandı. Ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Kazayı gören Ali Başar, "Ankara yönüne gidiyorduk. 03 plakalı araç kayarak dönmeye başladı, gelerek diğer otomobile çarptı" dedi.

 

Haber Tarihi: 22 Temmuz 2018 Pazar 21:44
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  2. Antalya
  3. Ankara
  4. burdur
  5. trafik
  6. kaza

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