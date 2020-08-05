  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Burdur'da hayatını kaybeden polisin adı yaralandığı parkta yaşatılacak

Yeniakit Publisher
2020-08-05 22:10:36 -
Burdur'da hayatını kaybeden polisin adı yaralandığı parkta yaşatılacak

BURDUR (AA) - Burdur'da görev sırasında yaralanan ve sevk edildiği hastanede hayatını kaybeden polis memuru Selcan Akbaş'ın adı olayın yaşandığı parka verildi.

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Sultandere Hizmet Binası'ndaki ağustos ayı meclis toplantısında, şehit polis Selcan Akbaş'ın ismini Gençlik Parkı'na vermek istediklerini belirtti.

Toplantıda ek madde olarak gündeme alınan önerinin kabul edilmesiyle, şehit polis Selcan Akbaş'ın adı, Bahçelievler Mahallesi'ndeki Gençlik Parkı'nda yaşatılacak.

Polis memuru Selcan Akbaş, 15 Haziran'da Bahçelievler Mahallesi'ndeki Gençlik Parkı'nda şüpheli 2 kişiden sorgulama yapmak için kimliklerini istemiş, şüphelilerin kaçması üzerine arkalarından koşan Akbaş, kovaladığı kişilerden birinin tekme atması sonucu düşmüş ve başını kaldırım taşına çarparak ağır yaralanmıştı. Şüphelilerden M.Y, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılırken, sulh ceza hakimliğine çıkarılan A.U. ise "memura görevini yaptırmamak" ve "kasten yaralama" suçlarından tutuklanmıştı.

Polis memuru Akbaş ise 1 Temmuz'da Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde şehit olmuştu.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Polo
Satılık 2011 model Volkswagen Polo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı