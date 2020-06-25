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Aktüel

Burdur'da fırından para kasasını çalmaya çalışanlar mahallelinin yardımıyla yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-06-25 01:08:56 -
Burdur'da fırından para kasasını çalmaya çalışanlar mahallelinin yardımıyla yakalandı

BURDUR (AA) - Bucak ilçesindeki bir ekmek fırınından para kasasını çalmaya çalışan zanlılar, mahalle sakinlerinin de desteğiyle yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Sanayi Mahallesi'nde bir ekmek fırınındaki para kasasını 4 kişinin sürükleyerek dışarıya çıkarmaya çalıştığını gören mahalle sakinleri, duruma müdahale etti.

Bunun üzerine sahte plakalı otomobille Bucak'tan Burdur istikametine kaçmaya çalışan zanlılar, Antalya kavşağında polis tarafından durduruldu. Durdurulan otomobilde yer alan 4 zanlıdan 3'ü yakalandı. Diğer zanlı ise ormanlık alanda kaçarak izini kaybettirdi.

Gözaltına alınan zanlılar İ.S, M.A. ve Ö.Y, ifadeleri alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Polis, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

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