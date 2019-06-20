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Burdur’da feci kaza! Yaralılar var

Burdur’da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu aynı aileden 4 kişi yaralandı

20 Haziran 2019 Perşembe 22:15
Burdur’da feci kaza! Yaralılar var

Burdur’dan Karamanlı ilçesi yönüne giden Osman Gençaslan idaresindeki otomobil, merkeze bağlı Çallıca köyü yakınlarında kontrolden çıkarak, şarampole devrildi.

Sürücü Osman Gençaslan ile araçta bulunan eşi Zeliha ve kızları Pınar ile Duygu Gençaslan yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 22:15
  1. Karaman
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