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Aktüel

Burdur'da ATV devrildi: 1 ölü

Yeniakit Publisher
2020-07-14 15:43:24 -
Burdur'da ATV devrildi: 1 ölü

BURDUR (AA) - Burdur'un Bucak ilçesinde ATV'nin devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Havana Varol, kullandığı ATV'yi Akçay mevkisine geldiğinde durdurarak indi.

Bu sırada arka koltukta oturan Ayşe Üresin (76) hareket eden aracı durdurmak için fren yerine gaz kolunu çevirdi. Hızlanan araç dereye devrildi.

Annesinin yaralandığı gören Varol, 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bucak Devlet Hastanesine kaldırılan Üresin, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.


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