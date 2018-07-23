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Burdur'da art arda 5 deprem!

Burdur'un Yeşilova ilçesinde sabah saatlerinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre, depremin ardından büyüklüğü 1,5 ila 2 arasında 4 artçı deprem daha kaydedildi.

23 Temmuz 2018 Pazartesi 10:47
Burdur'da art arda 5 deprem!

Burdur'un Yeşilova ilçesinde sabah saatlerinde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.40'ta merkez üssü Yeşilova ilçesi olan 4,6 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. DHA'nın haberine göre depremin, yerin 7,01 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

Burdur Yeşilova merkezli 4.6 büyüklüğündeki depremin ardından 2.0, 1.5, 1.6 ve 1.5 büyüklüğünde 4 deprem daha meydana geldi. Depremde herhangi bir mal ya da can kaybı yaşanmadı.

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2018 Pazartesi 10:47
  1. Burdur
  2. Deprem
  3. Artçı
  4. Kandilli Rasathanesi

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