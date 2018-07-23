Burdur'da art arda 5 deprem!

Burdur'un Yeşilova ilçesinde sabah saatlerinde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.40'ta merkez üssü Yeşilova ilçesi olan 4,6 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. DHA'nın haberine göre depremin, yerin 7,01 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

Burdur Yeşilova merkezli 4.6 büyüklüğündeki depremin ardından 2.0, 1.5, 1.6 ve 1.5 büyüklüğünde 4 deprem daha meydana geldi. Depremde herhangi bir mal ya da can kaybı yaşanmadı.