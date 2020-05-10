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Aktüel

Burdur’da 107 yaşındaki Zehra nineye Anneler Günü ziyareti

Burdur Valisi Hasan Şıldak, 107 yaşındaki Zehra nineyi ziyaret ederek Anneler Günü’nü kutladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-10 17:20:13 -
Burdur’da 107 yaşındaki Zehra nineye Anneler Günü ziyareti

Burdur Valisi Hasan Şıldak, 107 yaşındaki Zehra nineyi ziyaret ederek Anneler Günü’nü kutladı.


Burdur Valisi Hasan Şıldak ve eşi Fatma Nur Şıldak, Anneler Günü dolayısıyla çeşitli ziyaretlerde bulundu. Burdur merkez ve ilçelerinde yaşayan 100 yaş üstünde 21 vatandaş olduğunu belirten Vali Şıldak ilk olarak 107 yaşındaki Zehra Özmil’i ziyaret etti. Ardından, koruyucu anne Zeynep Er, engelli annesi Ümmü Uysal ve şehit annesi Dudu Akkaya’yı da evlerinde ziyaret ederek günün anlam ve önemini belirten hediyeler takdim ettiler.


Vali Şıldak ve eşi ziyaretlerde sosyal mesafe kuralını da ihmal etmedi.

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