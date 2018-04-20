Burdur'da '10 numara' yağ operasyonu!
Burdur'un Bucak ilçesinde 5 bin 304 litre '10 numara' yağ ele geçirildi.20 Nisan 2018 Cuma 16:04
Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bucak ilçesindeki bir iş yerinde kaçak akaryakıt satışı yaptığı ihbarı üzerine önlem aldı.
Ekipler, bir kamyona akaryakıt dolumu yapıldığı sırada iş yerine baskın düzenledi.
408 TENEKE YAĞ ELE GEÇİRİLDİ
Operasyonda iş yeri sahipleri M.G. ve E.G. ile araç sürücüsü D.K. gözaltına alındı.
İş yerinde 408 teneke içinde toplam 5 bin 304 litre '10 numara' yağ ele geçirildi.
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