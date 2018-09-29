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Burdur'a taksiyle gelen 12 Afgan kaçak mülteci yakalandı

Burdur'da taksiyle otogara gelen Afgan uyruklu 12 kaçak polis tarafından yakalandı. Kaçakları kente getiren 2 taksiciyle ilgili göçmek kaçakçılığı ve insan ticareti suçundan soruşturma başlatıldı.

29 Eylül 2018 Cumartesi 17:39
Burdur'a taksiyle gelen 12 Afgan kaçak mülteci yakalandı

Burdur'da otogarına taksiyle gelen 12 afgan kaçak göçmen yakalandı. Konuyla ilgili valilik açıklama yaptı. 

Burdur Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti suçlarına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 27.09.2018 günü 16:00 sıralarında ilimiz otogarına 2 ticari taksiyle gelen şahısların şüphe uyandırması üzerine yapılan incelemelerinde, Ankara ilinden gelen Afgan uyruklu 12 kişinin ülkemize kaçak yollarla giriş yaptıkları tespit edilmiştir. Yabancı uyruklu 12 şahıs İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından yapılacak işlemler tamamlanıncaya kadar muhafaza altına alınmıştır. Ayrıca yabancı uyruklu şahısları 1600 TL karşılığında Ankara'dan Burdur'a getiren iki ticari taksici hakkında cumhuriyet savcısının talimatı ile 'Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti' suçundan tahkikat başlatılmıştır" denildi.

Haber Tarihi: 29 Eylül 2018 Cumartesi 17:39
  1. Ankara
  2. Burdur
  3. Kaçak mülteciler
  4. Afgan göçmenler
  5. taksiyle geldiler
  6. Afgan göçmenler yakalandı

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