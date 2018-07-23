Burdur Yeşilova’da 4,6 büyüklüğünde deprem oldu deprem yerin 7,01 km derinliğinde gerçekleşti

Depremlerde son günlerde artışlar söz konusu. İran’daki depremin ardından bugün de Burdur Yeşilova’da 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yerin 7,01 km derinliğinde meydana geldiği öğrenildi. Depremde ölü ya da yaralı olmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.40'ta merkez üssü Yeşilova ilçesi olan 4,6 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. Depremin, yerin 7,01 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.