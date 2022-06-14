Burdur Yeşilova TOKİ kura sonuçları isim listesi! TOKİ Yeşilova sonuçları:
TOKİ Burdur Yeşilova sonuçları: Burdur Yeşilova konut kura sonuçları başvuru yapan hak sahipleri tarafından merak ediliyor. Yeşilova TOKİ 2+1 164 ve 3+1 72 konutlar için hak sahipleri çekilen koru sonucu neticesinde belli oldu. TOKİ Burdur Yeşilova kura çekiliş sonuçları isim listesi başvuruda bulunanlar tarafından merak ediliyor. İşte Burdur Yeşilova TOKİ sonuçları isim listesi.
TOKİ Burdur Yeşilova sonuçları: Burdur Yeşilova konut kura sonuçları başvuru yapan hak sahipleri tarafından merak ediliyor. Yeşilova TOKİ 2+1 ve 3+1 konutlar için hak sahipleri çekilen koru sonucu neticesinde belli oldu. TOKİ Burdur Yeşilova kura çekiliş sonuçları isim listesi başvuruda bulunanlar tarafından merak ediliyor. İşte Burdur Yeşilova TOKİ sonuçları isim listesi.
TOKİ Yeşilova sonuçları:
Saadet Çaylı
Süleyman Avcıkol
Yusuf Aksoy
Riza Çetinkaya
Sedat Küçükyılmaz
Tevfik Durmazer
Bayram Kaymaz
Halil Gümüşel
Nurcan Ekiz
Osman Demiray
Arzu Demir
Şerife Onur
Özge Hüyük
Nursel Gökoğlan
Mehmet Arınç
Emine Gül
Necip Erdoğan
Gülsüm Ongun
Mustafa Akköprü
Keziban Ak
Mevlüt Yiğit
Cemal Akkaya
Saim Ertaş
Zeynep Uçkun
Sadık Sadak
Ergün Acar
Zahide Kılınç
Gülperi Cengiz
Nursel Şakar
Türkan Pesen
Birgül Şimşek
Şadiye Kaya
TOKİ'den ev kazanan bazı hak sahipleridir. TOKİ kura sonuçları TOKİ sitesi üzerinden ve devlet üzerinden ve TOKİ sonuç sayfasından öğrenilecek. TOKİ kura sonuçları için tıklayın