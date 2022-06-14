Burdur Yeşilova TOKİ kura sonuçları isim listesi! TOKİ Yeşilova sonuçları:

TOKİ Burdur Yeşilova sonuçları: Burdur Yeşilova konut kura sonuçları başvuru yapan hak sahipleri tarafından merak ediliyor. Yeşilova TOKİ 2+1 ve 3+1 konutlar için hak sahipleri çekilen koru sonucu neticesinde belli oldu. TOKİ Burdur Yeşilova kura çekiliş sonuçları isim listesi başvuruda bulunanlar tarafından merak ediliyor. İşte Burdur Yeşilova TOKİ sonuçları isim listesi.

TOKİ Yeşilova sonuçları:

Saadet Çaylı

Süleyman Avcıkol

Yusuf Aksoy

Riza Çetinkaya

Sedat Küçükyılmaz

Tevfik Durmazer

Bayram Kaymaz

Halil Gümüşel

Nurcan Ekiz

Osman Demiray

Arzu Demir

Şerife Onur

Özge Hüyük

Nursel Gökoğlan

Mehmet Arınç

Emine Gül

Necip Erdoğan

Gülsüm Ongun

Mustafa Akköprü

Keziban Ak

Mevlüt Yiğit

Cemal Akkaya

Saim Ertaş

Zeynep Uçkun

Sadık Sadak

Ergün Acar

Zahide Kılınç

Gülperi Cengiz

Nursel Şakar

Türkan Pesen

Birgül Şimşek

Şadiye Kaya

TOKİ'den ev kazanan bazı hak sahipleridir. TOKİ kura sonuçları TOKİ sitesi üzerinden ve devlet üzerinden ve TOKİ sonuç sayfasından öğrenilecek. TOKİ kura sonuçları için tıklayın