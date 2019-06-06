0553 313 94 23

Burdur lise taban puanları 2019 MEB

Burdur lise taban puanları ve başarı sıralaması 2019. Liseye Geçiş Sınavı yani LGS 2019 sınavına girecek öğrenciler başvurularını 3-14 Nisan tarihleri arasında yapıldı. İyi bir lisede okumak isteyen 8. Sınıf öğrencileri 1 Haziran’da yapılan 2019 LGS sınavına girerken bir yandan da lise taban puanlarının yanında lise başarı sıralasını merak ediyor. Sınavsız yerel yerleştirme, öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanının üstünlüğü ve okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı kriterlerine göre yapılacak. İşte 2019 MEB Burdur taban puanları, başarı sıralaması yüzdelik dilimleri.

06 Haziran 2019 Perşembe 09:24
Burdur lise taban puanları 2019 MEB

Burdur lise taban puanları ve başarı sıralaması 2019. Liseye Geçiş Sınavı yani LGS 2019 sınavına girecek öğrenciler başvurularını 3-14 Nisan tarihleri arasında yapıldı. İyi bir lisede okumak isteyen 8. Sınıf öğrencileri 1 Haziran Cumartesi günü sınava girdi. 2019 LGS sınavına giren öğrenciler bir yandan da lise taban puanlarının yanında lise başarı sıralasını merak ediyor. Sınavsız yerel yerleştirme, öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanının üstünlüğü ve okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı kriterlerine göre yapılacak. İşte 2019 MEB Burdur taban puanları, başarı sıralaması yüzdelik dilimleri. Türkiye genelinde bin 531 liseye merkezi sınavla öğrenci yerleştirilecek. Okulların toplam kontenjanı 139 bin 660 olarak açıklandı.

Lise sınavsız yerel yerleştirme nasıl yapılacak MEB?

Burdur liseleri taban puanları yüzdelik dilimleri 2019 LGS MEB. Sınavsız yerel yerleştirmede, 2018'de ortaokullarda bulunma kriteri bu yıl kaldırıldı. Sınavsız yerel yerleştirme, öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanının üstünlüğü ve okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı kriterlerine göre yapılacak. Üç kriterde eşitlik olması durumunda sırasıyla 8, 7 ve 6'ncı sınıflardaki yıl sonu başarı puanı üstünlüğüne bakılacak. Burdur lise taban puanları 2019 MEB, Burdur lise puanları 2019, Burdur lise taban puanları 2019 LGS Burdur lise taban puanları, Burdur lise yüzdelik dilimleri 2019, Burdur lise başarı puanları, Burdur Anadolu Lisesi taban puanı 2019, Burdur İmam Hatip Lisesi taban puanları, Burdur Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi taban puanları 2019, Burdur Sağlık Meslek Lisesi taban puanları 2019.

2019 LGS sonuçları 24 Haziran 2019 tarihinde açıklanacak. Öğrenciler merkezi sınav sonuçlarına 24 Haziran'dan itibaren www.meb.gov.tr internet adresi üzerinden görüntüleyebilecek. 2019 LGS sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra 8. sınıf öğrencileri için artık lise tercih yapma maratonu da başlamış olacak. Yozgat liseleri taban puanları ve yüzdelik dilimleri. Türkiye genelinde bin 531 liseye merkezi sınavla öğrenci yerleştirilecek. Okulların toplam kontenjanı 139 bin 660 olarak açıklandı. İşte Burdur lise yüzdelik dilimleri 2019. 

MEB LGS lise taban puanları için tıklayınız

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Haziran 2019 Perşembe 09:24
  1. Yozgat
  2. Burdur liseleri taban puanları yüzdelik dilimleri 2019 LGS MEB
  3. burdur lise taban puanları 2018-2019
  4. burdur lise taban puanları 2017 2018
  5. burdur liseleri
  6. burdur sosyal bilimler lisesi taban puanı
  7. ısparta lise taban puanları 2019
  8. burdur fen lisesi taban puanı
  9. burdur lgs taban puanları
  10. isparta lise taban puanları 2019
  11. Burdur Liseleri Taban Puanları Kontenjanları Yüzdelik Dilimleri 2019
  12. Burdur Liseleri Yüzdelik dilimleri 2018
  13. Burdur Liseleri Kontenjanları 2019
  14. Burdur liselerin en küçük puanları 2018
  15. Burdur Anadolu Liseleri Kontenjanları
  16. 2018 2019 Burdur Liselerinin Taban ve Tavan Puanları
  17. Burdur Anadolu Lisesi Taban Puanları Kontenjanları Yüzdelik Dilimleri 2018 2019
  18. Burdur Anadolu Öğretmen Lisesi Taban Puanları Kontenjanları Yüzdelik Dilimleri 2018 2019
  19. Burdur Fen Lisesi Liseleri Taban Puanları Kontenjanları Yüzdelik Dilimleri 2018 2019
  20. Burdur İmam Hatip Lisesi Liseleri Taban Puanları Kontenjanları Yüzdelik Dilimleri 2018 2019
  21. Burdur Meslek Liseleri Taban puanları Kontenjanları Yüzdelik Dilimleri 2018 2019
  22. Burdur Özel Liseleri Taban puanları Kontenjanları Yüzdelik Dilimleri 2018 2019
  23. Burdur Kız Meslek ve Teknik Liseleri Taban Puanları 2018 2019
  24. Burdur Meslek Liseleri Boş Kontenjanları 2018 2019
  25. Burdur Meslek Liseleri Taban Puanları 2018 2019
  26. Burdur Otelcilik ve Turizm Meslek Liseleri Taban Puanları 2018 2019
  27. Burdur Sağlık Meslek Liseleri Taban Puanları 2018 2019
  28. isparta fen lisesi taban puanı
  29. burdur uso anadolu lisesi
  30. burdur ercan akın fen lisesi
  31. denizli lise taban puanları 2019
  32. ısparta nitelikli liseler taban puanları

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Evden ve otodan hırsızlık yapan 3 kişitutuklandı
    1. Evden ve otodan hırsızlık yapan 3 kişi..
    2. (Özel) E-5 Karayolu’nda..
    3. Ümit Milli Futbol Takımı'nın konuğu..
    4. Sakarya lise taban puanları 2019..
    5. (Özel) Karısını öldürmeden önce masaj..
    6. Çocuğunu alan oraya koştu
    7. Muhallebinin hikayesi | Tarih kokan..
    8. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan..
    9. Japonya’dan ABD-İran mesajı
    10. GÜNCELLEME - Bozcaada'dan botla denize..
    11. (Özel) Çarşı mimarisinde Allah yazıyor..
    12. Burdur lise taban puanları 2019 MEB
    13. Hulusi Akar'dan şehit asker için..
    14. (Özel) Büyükçekmece’de merdivenlerden..
    15. Nişanlısından ayrılan mühendis gölde..
    16. Hakkari'den kahreden haber! Şehidimiz..
    17. Kırşehir lise taban puanları 2019..
    18. Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı terörist..
    19. Trump'tan flaş İran açıklaması: Askeri..
    20. Yurtta hava durumu
    21. Irak Kuzeyinde 5 terörist daha etkisiz..
    22. MSB:"Irak kuzeyindeki Hakurk..
    23. Haciz şoku yaşayan Kuşadası-Efes..
    24. Tandırlar kadınların çamurlu ellerinde..
    25. MSB:"Irak kuzeyindeki Zap bölgesinde..
    26. GÜNDEM / 6 Haziran 2019
    27. Savaşta babasını kaybeden çocuk su..
    28. Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe..
    29. Pençe Harekatı'nda ölen terörist..
    30. (Özel) Balıkesir evde sağlık..
    Yunanistan’ın Almanya’dan talep ettiği tazminatta flaş gelişme!
    Yunanistan’ın Almanya’dan talep ettiği tazminatta flaş gelişme!
    Bayramda bile bombalanan İdlib’de tuzak! Türkiye’ye karşı şeytan üçgeni kuruldu
    Bayramda bile bombalanan İdlib’de tuzak! Türkiye’ye karşı şeytan üçgeni kuruldu
    Trump'tan İran'a askeri harekat açıklaması!
    Trump'tan İran'a askeri harekat açıklaması!
    Mansur Yavaş PKK'ya övgüler düzen siteye reklam verdi
    Mansur Yavaş PKK'ya övgüler düzen siteye reklam verdi
    HDP'li isim görevden uzaklaştırıldı
    HDP'li isim görevden uzaklaştırıldı

    Günün Karikatürü

    5 Haziran 2019
    O ülkenin lideri kesin nişancı tüfeğiyle halka seslendi!
    O ülkenin lideri kesin nişancı tüfeğiyle halka seslendi!
    Venezuela'nın tonlarca altınına el koydular
    Venezuela'nın tonlarca altınına el koydular