  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Burdur’ da FETÖ’nün emniyetin sözde mahrem sorumlusu tutuklandı

BURDUR (İHA) – Burdur’da Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında, Burdur İl Emniyet Müdürlüğü mahrem yapı sorumlusu ve ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen Ali Dinçer tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-09 17:45:06 -
Burdur’ da FETÖ’nün emniyetin sözde mahrem sorumlusu tutuklandı

BURDUR (İHA) – Burdur’da Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında, Burdur İl Emniyet Müdürlüğü mahrem yapı sorumlusu ve ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen Ali Dinçer tutuklandı.


FETÖ okullarında öğretmenlik yapan emniyetin sözde sorumlusu Ali Dinçer, dün Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonla Denizli’de yakalanarak, Burdur’a getirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Dinçer, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık teraslı dubleks daire
Satılık teraslı dubleks daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı