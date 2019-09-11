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Burdur Belediyesinden 2 bin 500 kişilik aşure

Burdur Belediyesinin her yıl gelenek haline getirdiği aşure dağıtımı Cumhuriyet Meydanı’nda yapıldı.

11 Eylül 2019 Çarşamba 13:57
Burdur Belediyesinden 2 bin 500 kişilik aşure

Burdur Belediyesinin her yıl gelenek haline getirdiği aşure dağıtımı Cumhuriyet Meydanı’nda yapıldı.


Her yıl artarak devam eden aşure bu yıl 2 bin 500 kişilik hazırlandı. Aşure dağıtımına Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Milletvekili Dr. Mehmet Göker, CHP il Başkanı İzzet Akbulut, Merkez İlçe Başkanı Sıdıka Gül Oğuzkan katıldı. Milli birlik ve beraberlik içinde örf ve adetler ışığında aşure dağıtımı yapıldığını ve bunu gelenek haline getirdiğini söyleyen Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, “Milli birlik ve beraberliği hep birlikte yaşama kültürümüzü yaşatmaya çalışıyoruz. İçinde 40 üzerinde besin maddesinin bulunduğu aşuremizi halkımıza dağıtıyoruz. Allah kabul etsin" dedi.


Meydanda toplanan vatandaşlara, başkan Ali Orkun Ercengiz ve görevlilerin dağıttığı aşurelerden ikram edildi.

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 13:57
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