Burası Yenikapı değil, İSKİ Genel Müdürlüğü!

Yerel seçimler öncesinde İSKİ'de 124 yöneticinin, 874 makam aracı olduğu, İBB'de görev yapan 643 yöneticiye karşılık bin 717 makam aracının olduğunu iddia edilmiş, 5 Eylül 2019 tarihinde Yenikapı Meydanı'nda makam aracı olduğu iddia edilen araçlar sergilenmişti.

Makam aracı diye hizmet araçlarını sergiledi

Yenikapı Miting Alanı'na getirilen ve makam aracı olduğu iddia edilen araçların hizmet araçları, evde bakım araçları, turizm bölgelerinde görevli akıllı araçlar, zabıtaların kullandığı araçlar ve kamyonetlerin de olduğu tespit edilmişti.

İSKİ'ye Ağustos 2019'da 997 araç kiralandı

Yenikapı Miting Alanı'nda hizmet araçları makam aracı olarak sunulurken, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne (İSKİ) 2019 Ağustos ayında 997 araç kiralandığı ortaya çıkmıştı.

AK Parti döneminde bin 400 liraya kiralanan araçların, Ekrem İmamoğlu döneminde 3 bin 344 liraya kiralandığı tespit edilmişti.

Makam aracı fiyaskosu

Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Eski Genel Sekteri Dr. Hayri Baraçlı'ya ait olduğunu iddia ettiği ve yazlık, kışlık, baharlık olarak tanımladığı üç makam aracını da Yenikapı Miting Alanı'nda getiremedi.

"3 arabası var" yalanı

İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı iken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekteri Dr. Hayri Baraçlı'nın 3 arabasının olduğunu öne sürerek "Bir genel sekreterin 3 arabası olur mu? Yazlık, kışlık, baharlık... Bakın bu israf" iddiasında bulunmuştu.

İmamoğlu, "Üç makam arabasıyla gezen, kendisini genel sekreter tanımlayıp devlet memuru olduğunu düşünen zavallılarla derdim var" iddiasında bulunmuştu.

Baraçlı: Makama tahsisli bir adet araç var

Dr. Hayri Baraçlı; canlı yayında Ekrem İmamoğlu'nu yalanlamış ve "Aynı zamanda Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim üyesiyim. Görevimden ötürü kendime tahsis edilmiş olan müstakil konut bulunmasına karşın hiç oturmadım ve doğduğum ilçe olan Fatih'te de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yaklaşık bir kilometre mesafede şahsıma ait apartman dairesinde ikamet ediyorum. İBB başkan adayının iddia ettiği gibi üç aracım olmayıp bulunduğum makama tahsisli bir adet araç ve tahsisli şoför bulunmaktadır" açıklamasında bulunmuştu.

Makam aracı olarak tanıtılan araçlar hizme araçları!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin makam aracı olarak Yenikapı Miting Alanı'na getirdiği araçların hizmet aracı olması dikkat çekiyor. Evde Hizmet Bakım, soğutucu, servis, kamyonet ve minik turizm araçlarının, makam aracı olarak alana getirilmesi tepki toplamıştı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'nun vekili ve CHP'li Meclis Üyesi Hüseyin Aksu'nun, makam aracının da Yenikapı Miting Alanı'na getirildiği tespit edilmişti. Ekrem İmamoğlu'nun vekili Hüseyin Aksu'nun makam aracı kendisine verilip verilmeyeceği merak ediliyor.

Gazeteciler plakaları not alınca araç arka sıralara alındı

Hüseyin Aksu'nun makam aracının 5 Eylül Perşembe günü Yenikapı Miting Alanı'na geldikten sonra ön sıralara çekildiği, gazetecilerin araç plakalarını not alması üzerine Hüseyin Aksu'nun aracının arka sıralara çekildiği dikkat çekmişti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkililerinin; makam aracının görüntülenmemesi için makam araçlarının sergilendiği alana barikat koyarak gazetecilerin girişini yasakladı.

Görüntülerde; Hüseyin Aksu'nun, 2010 model Mercedes S serisi 34 ER 5875 plakalı makam aracının öğle saatlerinde Yenikapı Miting Alanı'na geldiği açıkça görülüyor.

Kaynak: Sabah