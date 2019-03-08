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“Burası Türkiye burada iş var”

Başkan Erdoğan’ın çağrısıyla başlayan ‘İstihdam Seferberliği 2019’ projesi kapsamında istihdam teşviklerine dikkat çekmek için zincir seminerler düzenliyor.

08 Mart 2019 Cuma 13:00
“Burası Türkiye burada iş var”

 Ekonomi Servisi 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla başlayan ‘İstihdam Seferberliği 2019’ projesine İstanbul Sanayi Odası (İSO) da katkı yapıyor. Projenin öneminin anlaşılması için İstanbul’un önde gelen sanayi bölgelerinde çalışmalar yürüten oda yönetimi, istihdam teşviklerine dikkat çekmek için de zincir seminerler düzenliyor.

‘Burası Türkiye Burada İş Var’ sloganıyla hayata geçirilen proje kapsamında oda, ‘İstihdam Seferberliği 2019 ve Yeni İstihdam Teşvikleri’ başlıklı zincir seminerlere imza atıyor.

Heyecan büyük

TOBB Genel Sekreter Yardımcısı Cengiz Delibaş, SGK Sigorta Primleri Genel Müdürü Savaş Alıç ile İŞKUR Aktif İşgücü Programları Daire Başkanı Volkan Öz’ün katıldığı ilk seminerde İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, istihdamı arttırmaya dönük kampanyalara ulvi amaç doğrultusunda önem verdiklerini belirtti. Bahçıvan, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla başlatılan ‘İstihdam Seferberliği’ne büyük bir heyecanla katılıyoruz. Kısa çalışma ödeneğinden asgari ücret desteğine, SGK prim desteğinden kalkınmada öncelikli bölgelerdeki desteğe kadar sekiz başlıkta ve 1,5 yıl sürecek desteklerle ilgili farkındalığı artırmak için oda olarak önemli etkinlikleri hayata geçiriyoruz” dedi.

Farkındalık çalışmaları başladı

İstihdam Seferberliği 2019’ konusunda tüm üyelerini bilgilendirdiklerini anlatan Bahçıvan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Yine İSO olarak Tuzla’dan Hadımköy’e, İkitelli’den Beylikdüzü ve Dudullu-İMES’e kadar İstanbul’un istihdam deposu olan sanayi bölgelerimizde bu seferberliğin daha iyi anlaşılması için kolları sıvadık ve zincir seminerlere başladık. Biz sanayiciler, attığımız her adımda ‘Önce Türkiye’ diyoruz. Ülkemizin toplumsal refahı ve barışı için aş ve iş üretmeyi hep öncelikli görevimiz olarak kabul ediyoruz. Bundan sonra da aynı anlayış ve kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz.”


Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 13:00
  1. İstanbul Sanayi Odası
  2. Erdal Bahçıvan

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