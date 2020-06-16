Burası Türkiye! 200 Nijeryalı sokağı savaş alanına çevirdi
Avcılar'da bir gece kulübünden çıkan yabancı uyruklu kalabalık grubun kavgasında, ortalık savaş alanına döndü. Polis, grubu güçlükle dağıttı.
Denizköşkler Mahallesi'nde bir gece kulübünün çıkışında meydana gelen olayda, çoğunluğu Nijerya uyruklu olan kişilerden oluşan grup arasında tartışma yaşandı.
Eğlenme amaçlı gittikleri gece kulübünden 03.30 sularında ayrılan kalabalık grup arasında bilinmeyen bir sebepten çıkan tartışma, büyüyerek kavgaya dönüştü.
Sopa, sandalye...
Kulüp otoparkında çıkıp caddeye taşan tartışmada, tarafların birbirlerine sandalye ve sopalarla saldırdıkları görüldü.
Yaralılar var
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri kavgayı ayırmakta güçlük çekince, havaya ateş açtı. Gruptakilerden bazıları hafif şekilde yaralandı. Görgü tanıkları ise kavganın yaşandığı mekan ve sokakta 200 Nijeryalının bulunduğunu söyledi.