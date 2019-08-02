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'Burası eş-dost, akraba yeri değil' demişti! Torpil skandalına İmamoğlu da katıldı

CHP'li belediye başkanlarının akraba-eş-dost atamaları skandalına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da eklendi. Torpil skandalına "münferit yanlışlar" diyen Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kağan Salıcı'nın bacanağı Ekrem İmamoğlu tarafından İBB Hukuk Müşavirliğine atandı.

02 Ağustos 2019 Cuma 09:46
'Burası eş-dost, akraba yeri değil' demişti! Torpil skandalına İmamoğlu da katıldı

Eş, dost, akraba kontenjanına 'münferit yanlış' diyerek karşı çıkan Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kağan Salıcı'nın 32 yaşındaki bacanağı Ekrem İmamoğlu tarafından İBB Hukuk Müşavirliğine atandı.

Hergün bir tane daha ortaya çıkıyor

CHP'li belediyelerdeki akraba atamalarına her gün bir yenisi daha ekleniyor. CHP'deki eş-dost atamalarına en sert tepkiyi CHP Parti Örgütü ve Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı vererek "Genel merkezimiz bu konuda gerekli çalışmaları yapıyor. 31 Mart'ta söylemiş olduğumuz tüm sözlerimizin arkasındayız. Münferit yanlışlar olabilir. Bunlar, CHP Genel Merkezi tarafından gerekli uyarılar yapılarak düzeltilecek, düzeltiliyor" dedi. 

Bacanağı görmezden geldi

İBB Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da "Burası eş-dost, akraba yeri değil. Çok netiz bu konuda taviz yok" diyerek duruma tepki gösterdi. Ancak iki isim de İBB'ye hukuk müşaviri olarak atanan Eren Sönmez'i görmezden geldi. 

Hiç avukatlık yapmadı

Akşam'ın haberine göre; 1987 doğumlu olan Eren Sönmez, 2011'de Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olduktan sonra Maltepe Belediyesi'nde işe başladı. Bir gün bile avukatlık yapmadan belediyede işe yerleştirilen Sönmez, bir süre sonra da Hukuk İşleri Müdürü yapıldı. Ekrem İmamoğlu'nun İBB Başkanı olmasının ardından ise Sönmez, hukuk müşaviri olarak atandı. Sönmez'in Oğuz Kaan Salıcı'nın bacanağı olduğu öğrenildi. Salıcı'nın eşiyle Sönmez'in eşinin kuzen olduğu ortaya çıktı.

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 09:46
  1. Ekrem Imamoğlu
  2. istanbul büyükşehir belediyesi
  3. Oğuz Kağan Salıcı

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