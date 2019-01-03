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Burası binanın giriş katı! Kazmayı vurdukça tarih fışkırdı

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde bulunan bir apartmanın giriş katını kazarak tarihi eserleri saklayan kaçakçılar, düzenlenen operasyonda enselendi.

03 Ocak 2019 Perşembe 22:56
Burası binanın giriş katı! Kazmayı vurdukça tarih fışkırdı

Arnavutköy'de bir apartmanın giriş katını kazarak tarihi eserleri sakladığı belirlenen 7 kişi gözaltına alındı.

Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Mahallesi Türksoy Caddesi'ndeki bir apartmanın giriş katını kazarak tarihi eserleri sakladığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Elbise dolabının içerisinden heykel çıktı

Apartmanı bir süre takip eden polis ekipleri, binaya giriş çıkış yapanları da takibe aldı. Polis, binadan çıkan 3 kişinin bindiği aracı durdurarak arama yaptı. Polis, daha sonra binaya girerek bütün dairelerde incelemelerde bulundu. Polis, apartmanın giriş katındaki dairenin yatak odası bölümünde elbise dolabının içerisinde Aslan figürlü bir heykel buldu.

Tarihi eserlere el koyuldu

Binanın giriş katı ve bahçesinde kazı yapıldığı belirleyen polis, bir odada açılan yaklaşık 3 metre derinliğindeki çukurlarda gömülü halde bazı heykeller, mermer plakalar ele geçirdi. Polis ekipleri, tarihi eserlere el koyarken Kadriye Y.'ye yardım ettikleri öğrenilen S.K, M.Ö, H.E, M.M, S.E, S.P.'yi gözaltına aldı. Kadriye Y.'nin tarihi eserleri binanın altında yaptıkları kazıda bulduklarını söylediği öğrenildi.

Kadriye Y.'nin ifadesinde, "Annem ölmeden önce binanın altında tarihi eserler olduğunu söyledi. Biz de kazı yaparak eserleri bulduk" dediği belirtildi. Gözaltına alınan biri kadın 7 kişi emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

İşte yapılan operasyondan kareler;

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Haber Tarihi: 03 Ocak 2019 Perşembe 22:56
  1. Arnavutköy
  2. Istanbul
  3. İstanbul
  4. Atatürk
  5. Polis
  6. Anne
  7. Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü

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