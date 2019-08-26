0553 313 94 23

Burası Afrika değil, Ergani

Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde manda sürüsünün suyla buluşma anları ’Afrika’nın Savanası’nı anımsatıyor.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 12:37
Burası Afrika değil, Ergani

Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde manda sürüsünün suyla buluşma anları ’Afrika’nın Savanası’nı anımsatıyor. Manda yetiştiricisi Mehmet Can Coşkun, "Ergani ilçesinde sulak alan az olmasından dolayı özel olarak onlar için yapay gölet yaptım. Ben yaklaşık 10 yıldır yetiştiriyorum. 1 manda ile başladım şu anda 25 adet mandam bulunuyor. Mandaların sütü, kaymağı ve yoğurdu, kanser ve kronik hastalıkları olanlar genelde tercih ediyor. Çok sağlıklı besin kaynağıdır" dedi.


Diyarbakır’ın Ergani ilçesine bağlı Kırsal Yamaçlar Mahallesi Süleymanoğulları mezrasında sulak alan olmamasına rağmen çiftçi Mehmet Can Coşkun tarafından yaptırılan yapay gölete giren manda sürülerinin görüntüleri ’Afrika’nın Savanası’nı anımsatıyor. Kış aylarını ahırlarda geçiren, ilkbaharın gelmesi ve havaların ısınmasıyla meralara salınmaya başlanan manda sürüleri, otlandıktan sonra Mehmet Can Coşkun tarafından yaptırılan yapay gölete girerken belgesellik görüntüler veriyor.



"Suyu, çamuru çok sevdikleri için yapay gölet yaptım"


Manda yetiştiricisi Mehmet Can Coşkun, mandaların Afrika kökenli bir hayvan olduğunu belirterek, "Mandalar Afrika kökenli hayvanlardır. Evcilleştirdikleri için bizim bölgemizde de yetiştirici görebilmek mümkün. Fakat Ergani ilçesinde sulak alan az olmasından dolayı özel olarak onlar için yapay gölet yaptım. Ben yaklaşık 10 yıldır yetiştiriyorum. 1 manda ile başladım şuanda 25 adet mandam bulunuyor. Mandalar doğal yaşamı sevdiği için damı, ahırı sevmeyen bir hayvandır. Aşırı yağmur ve kar olursa dışarı çıkmazlar. Yoksa yıl boyunca dışarıda kalmayı tercih eder. Suyu, çamuru çok severler. Gün içinde merada otlandıktan sonra kendileri için yaptırdığım yapay gölete girip yüzerler. Su olmadan bu hayvanlar yaşayamaz. Suyageçişlerinde çok güzel görüntüler olur. Suyun içinde yüzerken sanki böyle timsahlar çıkacak gibi görüntü verirler" dedi.



"Sütleri kanser ve kronik hastalıklara iyi geliyor"


Coşkun, mandacılığın bu bölgede eskiden beri yapıldığını belirterek, "Mandacılık zor ama son dönemlerde karlı bir iş haline geldi. Bizim köylerde çok eskiden beri yapılıyor. Bir ara yok alma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Şimdi fiyatlar iyi, sütü, kaymağı, yoğurdu tercih ediliyor. Kanser ve kronik hastalıkları olanlar genelde sütü ve yoğurdunu tercih ediyor. Buraya mandaları için özellikle il dışından görmek için gelen vatandaşlar oluyor. Vatandaşlar mandalarla öz çekim yapıyorlar" diye konuştu.


Öte yandan mezrada bulunan büyükbaş hayvanlar mandaların bu hallerine uyum sağlamak için onlarla birlikte suya girip serinliyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 12:37
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AB'den İngiltere'ye "ayrılık ücreti" uyarısı
    1. AB'den İngiltere'ye "ayrılık ücreti"..
    2. Memur-Sen Kayseri Başkan Yardımcısı..
    3. Jak meyvesi | Ağaçta yetişen 50..
    4. Borsa ilk yarıda düştü
    5. İsrail Batı Şeria'da Filistinlilere..
    6. Bangladeş'teki dang humması salgını
    7. Gümüşhane’de bal verimi son 10 yılın..
    8. Peskov: “Putin, Erdoğan’ın İdlib..
    9. Karabiga’ya FIFA standartlarında..
    10. Adana'da uyuşturucu operasyonu
    11. Eve giren polisler 5 günlük cesetle..
    12. Serbest piyasada altın fiyatları
    13. Bakan Dönmez 'Türkiye Doğu..
    14. İsrail'in Lübnan hava sahasındaki..
    15. Memur-Sen, Kırşehir’de ‘Emeğe saygı’..
    16. Gaziantep’te şüpheli ölüm
    17. Beylikdüzü'nde otomobil 3 katlı evin..
    18. Beton ve büz fabrikasında boru ve baca..
    19. Öğrenci evi projesi Univa’dan yeni..
    20. Azerbaycanlı papazlar, müftü vekilini..
    21. Brezilya Amazonlar'daki yangınlara..
    22. Hilmi Güler’in tarım projesi büyüyor
    23. Bodrum Lezzet Günleri’nde lezzet..
    24. Memur Sen Aydın Şube Başkanı Aygül;..
    25. Napoli’deki cezaevinden 100 yıl sonra..
    26. Fen Bilimleri Öğretmenleri ESOGÜ’de..
    27. Memurlar zam için meydana indi
    28. Memur-Sen’den “toplu sözleşme”..
    29. Beşiktaş’tan bir sessiz harekat daha!
    30. Gürcistan, Abhazya ve Güney Osetya'yla..
    İslam'ı ve Müslümanları hedef alan Bülent Emrah Parlak, katil ile içkide buluştu!
    İslam'ı ve Müslümanları hedef alan Bülent Emrah Parlak, katil ile içkide buluştu!
    İşte laikçi solcu 'Bülent Parlak'ın sahip olduğu zihniyetin 'suç' dosyası! Sicilleri kabarık...
    İşte laikçi solcu 'Bülent Parlak'ın sahip olduğu zihniyetin 'suç' dosyası! Sicilleri kabarık...
    Bu kitap diplomatik kriz çıkarır! Suudi Arabistan Osmanlı'yı düşman ilan etti
    Bu kitap diplomatik kriz çıkarır! Suudi Arabistan Osmanlı'yı düşman ilan etti
    ABD ile yapılan güvenli bölge anlaşmasının bilinmeyen ayrıntıları ortaya çıktı
    ABD ile yapılan güvenli bölge anlaşmasının bilinmeyen ayrıntıları ortaya çıktı
    Başkan Erdoğan'dan idam açıklaması!
    Başkan Erdoğan'dan idam açıklaması!

    Günün Karikatürü

    26 Ağustos 2019
    Asrın ‘Bidon Kafa’sına çok sert tepki! “Gerçeği domuz gibi biliyor ama...”
    Asrın ‘Bidon Kafa’sına çok sert tepki! “Gerçeği domuz gibi biliyor ama...”
    Tehditleri ortadan kaldıracak! İşte Türkiye’nin yeni silahı
    Tehditleri ortadan kaldıracak! İşte Türkiye’nin yeni silahı