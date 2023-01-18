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Siyaset Buram buram riyakarlık kokan sözler! HDP başörtüsü için kararını verdi
Siyaset

Buram buram riyakarlık kokan sözler! HDP başörtüsü için kararını verdi

AK Parti ve MHP'nin başörtüsü kapsamındaki ikinci görüşme teklifini reddeden HDP, Anayasa Komisyonu'na katılmayacağını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2023-01-18 18:22:00 - 2023-01-18 18:27:03
Buram buram riyakarlık kokan sözler! HDP başörtüsü için kararını verdi

 Yeniakit.com.tr 

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, partisinin başörtüsü düzenlemesi konusundaki kararını açıkladı.

AK Parti ile MHP'nin başörtüsü ile ilgili anayasa değişikliği teklifi için istediği ikinci randevuya HDP'nin hazine yardımına geçici bloke konulması kararını bahane edip "hayır" cevabı veren HDP'nin, başörtüsü kapsamındaki Anayasa Komisyonu görüşmelerine de katılmayacağı öğrenildi.

HDP'li Beştaş, partisinin kararına ilişkin açıklamasında, "Anayasa’yı çiğneyen, her gün yargıya talimat veren, bu kadar ihlalde imzası olan bir blokla Anayasa yapılamaz." dedi.

Riyakarca ifadeler kullandı!

Komisyon görüşmelerine katılmayacaklarını aktaran Beştaş, "Bu seçim kampanyasının tarafı olmamaya karar verdik. Biz her türlü ayrımcılığın karşısındayız, temel hak ve özgürlüklerin temini için yeni bir demokratik anayasa yapmak gerektiğini yıllardır söylüyoruz bu konuda sayılı açıklamamız ve yazılı metinlerimiz mevcut" ifadelerini kullandı.

"Tabii ki başörtüsü ile kadınların giyimiyle ilgili bir sorunumuz yok." riyakarlığı yapan Beştaş, sözlerini şöyle tamamladı: Bugüne kadar bir sorunumuz olmadı. Her türlü ayrımcılığın karşısındayız. Ama biz HDP olarak kılık ve kıyafetin kadın bedeni üzerinde sebep olduğu her türlü egemenlik biçiminin karşısındayız.

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