Buralardan denize girmek yasaklandı... Uymayana işlem yapılacak!

Ordu'da, tehlikeli, kontrolsüz ve cankurtaranın olmadığı alanlarda denize girenler hakkında yasal işlem yapılacak.

Ordu Valisi Seddar Yavuz, gazetecilere yaptığı açıklamada, sahil güvenlik, emniyet, jandarma, büyükşehir ve ilçe belediyeleri dahil olmak üzere boğulma vakalarına ilişkin yeni bir Valilik kararı kaleme aldıklarını söyledi. Kentte güvenli plajların bulunduğunu dile getiren Yavuz, şöyle devam etti:

"Vatandaşlarımızı burada güvenlikleri alınmış plajlara girmeye davet ediyoruz, teşvik ediyoruz. Bunun dışında biliyorsunuz 'rip akıntı' denen, Karadeniz'de gerçekleşen bir olay söz konusu. Bu bir tabiat vakası ve olayı. Dünya çapında yüzücü olsanız da bu rip akıntı geldiğinde suya karşı yüzdüğünüzde hayatınızı kurtarma şansınız yok. Dolayısıyla yanlara doğru yüzerek belki kurtulma şansınız var. Şimdi dolayısıyla böylesine tehlikeli, kontrolsüz ve cankurtaranın olmadığı alanlarda denize girilmesi yasak."

7 yaşındaki bir çocuğun tek başına denize girmesinin doğru olmadığını vurgulayan Yavuz, "Anne babaları da sorumluluğa davet ediyoruz. Çocuklarına sahip çıkmalarını istiyoruz. Sadece çocuk doğurmakla anne baba olunmaz. Çocuklarımıza eğitim vermek, onlara sahip çıkmak da bizim en önemli görevimiz. Dolayısıyla bundan böyle kontrolsüz alanlarda denize girenler hakkında da yasal işlem gerçekleştireceğiz." dedi.

'CAN KAYIPLARI CANIMIZI YAKIYOR'

Yavuz, kayıpların canlarını yaktığına dikkati çekerek şu değerlendirmeyi yaptı:

"Gerçekten uykularımızı kaçırıyor. Biz bir insanı yaşatmak için uğraşırken, bir çocuğumuzu burada mutlu etmek için uğraşırken, öbür taraftan böylesine 7 yaşında, 10 yaşında,15 yaşında çocuklarımızın boğularak hayattan koparılmasına göz yumamayız. Bu konuda müsamaha gösteremeyiz. Bütün Ordulu kardeşlerime özellikle hassasiyetleri konusunda bir kez daha teşekkür ediyorum."

Kente fındık toplamak üzere mevsimlik tarım işçilerinin de geldiğini anımsatan Yavuz, şunları kaydetti:

"Onların da Karadeniz konusunda bilgileri yok. Bu konuyla ilgili de uyarıcı levhaları her tarafa bırakıyoruz. Ve özellikle eğitim çalışmalarına ağırlık vereceğiz. Çocuk işçiliğini de kesinlikle önleyeceğiz. Bu konuda da gerekli tedbirleri alacağız. Kontrolsüz hiçbir çocuğumuzu bırakmamak üzere gayret ve çaba sarf edeceğiz. Bu da aynı zamanda boğulmalara büyük ölçüde önleyebilecek bir önlem olarak düşünüyoruz."