



SALZBURG (AA) - HİLMİ SEVER - Medipol Başakşehir'in milli kalecisi Mert Günok, turuncu-lacivertli kulübün geldiği noktadan sonra, artık hedefinin şampiyonluk dışında bir şey olamayacağını söyledi.

Mert Günok, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kulübün gelmiş olduğu nokta, senelerdir üst sıralara oynamak ve son iki senedir de şampiyonluğun neredeyse kıl payı kaçması. Buralara kadar gelmişken hedefi düşürmek olmaz. Hedefimiz yine ligi en üst sırada bitirmek olacaktır." dedi.

Takımda yeni bir oluşum olduğunu vurgulayan Mert, şunları kaydetti:

"Okan hocamızla başka bir sistemin içine girdik, değişim olacak, tabii bu değişim bazen sancılı olabiliyor. Bunu lig başladığında daha net görebileceğiz. Milli takıma giden oyuncular olarak kampa da geç katıldık. Hocamızın bize oynatmak istediği oyunu, vermek istediği şeyleri yeni yeni uygulamaya çalışıyoruz. Şimdi yeni bir sistem, yeni bir anlayış, yeni bir vizyon var. Biz de buna ayak uydurmaya çalışıyoruz. Ben yine her şeyin iyi olacağına inanıyorum. Nasıl geçen senelerde özellikle son iki sezon hedefimizi en üst sıraya koyduysak bu sene de öyle olacaktır."

Spor Toto Süper Lig'de sezona Yeni Malatyaspor deplasmanı ile başlayacaklarını hatırlatan Mert, "Fikstür avantajı-dezavantajı" sözüne inanmadığını belirterek, "Fikstür avantajı ya da dezavantajı diye konuşulan bir şey var ama bana göre bu sadece kağıt üstünde kalıyor. Çünkü sahada oynanan oyun sonucu belirliyor. Geçen sene bizim bazı maçlarda fikstür avantajımız olduğu gibi gözükse de kazanamadığımızda neler olduğunu gördük. Fikstüre bir avantaj ya da dezavantaj gibi bakmıyorum. İlk maçımızı Yeni Malatyaspor ile oynayacağız. İklim olarak muhtemelen sıcak bir havada oynanacak bir maç olacaktır ama iyi hazırlanıyoruz, saha ve iklim koşullarına ayak uydurarak inşallah iyi bir başlangıç yaparız." şeklinde konuştu.

Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Olympiakos-Viktoria Plzen eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak Medipol Başakşehir için hedefin gruplara kalmak olduğunu aktaran deneyimli file bekçisi, "Şampiyonlar Ligi şu an oynadığımız futbolun en üst ligi. Şampiyonlar Ligi'nde olmak, oranın havasını solumak, maçlara çıkmak bambaşka bir duygu. Biz de kulüp olarak katılmak için elimizden geleni yapacağız. Olmazsa UEFA Avrupa Ligi'nde devam edeceğiz. Avrupa maçları hem benim hem de takımın gelişimi adına daha faydalı oluyor." değerlendirmesinde bulundu.





- "Kalecilik anlamında Türkiye'de bir altın çağ yaşanıyor"







Süper Lig'deki takımların büyük çoğunluğunun artık yerli kalecilere güvendiğinin altını çizen Mert Günok, "Türk futbolunda kaleci anlamında güzel bir çağ yaşanıyor. Çünkü hem alttan gelenler hem de şu an mevcut benim yaş aralığımda olan kaleci arkadaşlarımız gerçekten iyi performans sergiliyor. Kalecilik anlamında Türkiye'de bir altın çağ yaşanıyor." dedi.

Mert, "Fenerbahçe'de uzun süre görev bekledin, genç kalecilere daha çok oynayabilecekleri takımlara gitmelerini tavsiye eder misin?" sorusunu, "Özellikle bu Türkiye'de oyuncuların kendi elinde olan bir şey olmuyor. 'Ben gitmek istiyorum' deyince gidemiyorsun. Takımlara bağlı sözleşmeniz var. Ben de daha gençken bu tarz sıkıntılar yaşadım, şimdi de illa yaşayan genç kaleci arkadaşlarımız da vardır. Oynamak tabii ki çok önemli, süre aldıkça kaleciler kendisini daha iyi geliştiriyor. Benim genç olduğum zamandaki durumla şu anki durum daha farklı. Artık takımlar genç kalecilere daha çok güvenebiliyorlar. Yabancı kalecilerden çok Türk kaleci tercih eden takımlar çoğaldı." şeklinde yanıtladı.





- "Bir sene sözleşmem kaldı, gerisi ne olacak, kader bizi nereye götürecek bilmiyorum"





"Avrupa'da oynamak çoğu oyuncunun isteyeceği bir şeydir. Ben de Avrupa'da oynamak istediğimi daha önceki röportajlarımda da belirtmiştim." sözlerini kullanan Mert, şöyle konuştu:

"Eskiden kaleciler daha erken yaşta bırakabiliyordu ama şimdi tabii özellikle Buffon'un çekmiş olduğu bir çıta var. Neredeyse 42 yaşına kadar oynayabildiğini gösterdi. Kendi adıma da bir sakatlık olmadığı müddetçe, 40 yaşıma kadar oynayabileceğimi düşünüyorum. Nerede olur, nasıl gider, nasıl bir kariyerim olur bilmiyorum. 30 yaşıma geliyorum, yaş anlamında belki biraz ilerlemiş görünse de yaşım kalecilerin altın çağlarını yaşayabildiği yaşlar, 30-35 yaş arası. Kendimi iyi hissediyorum, geçen sezon iyi bir sezon geçirdim. Tabii artık bunun üstüne koyarak gitmemiz gerekiyor. Bir sene sözleşmem kaldı, gerisi ne olacak, kader bizi nereye götürecek bilmiyorum. Yaşayarak göreceğiz."

Deneyimli file bekçisi, basında yer alan Fenerbahçe'nin kendisiyle ilgilendiği yönündeki haberlerin hatırlatılması üzerine ise şunları kaydetti:

"Bu benim bilebileceğim, 'gerçek ya da değildi' diyebileceğim bir şey değil. Sonuçta kulübüme bağlı bir sözleşmem var. Kulübe böyle bir teklif geldiyse, benim bildiğim bir şey yok, kulübe gelmiştir veya hala geliyordur, bilmiyorum. Sonuçta benim bir sene daha sözleşmem kaldı, bu sene Başakşehir'le kontratımın son senesi olacak. Teklif gelmiş mi gelmemiş mi açıkçası bilmiyorum. Ben de milli takımdan sonra askerlik görevimdeydim, daha sonra kampa katıldım, bu sene fazla tatil yapma şansım olmadı. Geldiğimden beri takım ve kendim adına her şeyin daha iyi olması adına çalışmalarımı sürdürüyorum. Gerisi yöneticilerimizin, başkanımızın bileceği bir şey."







- "Herkesin bir hedefi var. Hiç kimse al bu maç senin olsun demiyor"





Mert Günok, geçtiğimiz sezon 9 puanlık farka rağmen şampiyonluğu kaybetmeleriyle ilgili olarak, şu ifadeleri kullandı:

"Birçok şeyi sıralayabiliriz ama şunlar şunlar demek doğru olmayacaktır. Röportajın başında da fikstür avantajı denilebilecek şeylerde de avantajlı olduğumuzu düşündüğümüzü anlar vardı ama özellikle son haftalara girilirken, kritik haftalarda yaşadığımız puan kayıpları en önemli etkendi. Sonuçta sahada oynanan bir oyun, herkes kazanmak için oynuyor. Oynadığınız rakiplerden üst sıralara oynayan, düşmemeye çalışan takımlar var. Herkesin bir hedefi var. Hiç kimse al bu maç senin olsun demiyor. Sahada oynandı futbol, çok etken vardı saha içi saha dışı ama nasip böyleymiş, olmadı. Geçen seneyi kapattık, yeni bir vizyonumuz yeni bir hedefimiz var."





- "Avrupa şampiyonasına katılma hedefimiz var"





Milli futbolcu, "Geçtiğimiz ekim ayında yaptığımız röportajın manşeti 'Mert Günok A Milli Takım'ın kalesini istiyor' olmuştu ve artık milli takımın birinci kalecisisin. Yeni bir hedef ve yeni bir başlık önerin var mı?" sorusunu şu şekilde yanıtladı:

"O zaman milli takımdan bir başlık koymuştuk, bu sene de milli takımla beraber Avrupa şampiyonasına katılma hedefimiz var. Kötü bir başlangıç da yapmadık. Önemli maçlarımız olacak, özellikle lig başladıktan sonra. Hedefimiz Avrupa Şampiyonası'na katılmak. Bunun için de şansımızın çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Hem oyuncu hem hoca grubu olarak herkes Avrupa Şampiyonası'na katılacağımıza yürekten inanmış durumda. Ben de yürekten inanıyorum ve olacağına yüzde yüz eminim diyebilirim. Çünkü herkeste o isteği görebiliyorum. Buradan artık nasıl bir başlık çıkartırsınız onu bilmiyorum. O zaman milli takımla ilgili bir başlık atmıştın, şimdi yine atmak istersen şampiyonayla ilgili bir başlık olabilir."

Mert Günok, milli takımda geçen sene hakim olan olumsuz havanın, kısa bir sürede ortadan kalkmasının sebeplerini ise şöyle açıkladı:

"Burada tabii Şenol hocamızın etkisi çok büyük oldu. Hocamızın kişiliği, tavırları bize saha içi ve saha dışında vermiş olduğu şeyler gerçekten değerli. Oyuncu grubunun da buna inanması, hocaya inanması, genç arkadaşlarımızın çoğunlukta olması, onların çok istemesi, başarıya aç bir grubun olması da bir etken. Üstüne de galibiyetler gelince, özellikle Fransa galibiyeti, İzlanda mağlubiyeti biraz moralimizi bozmuş olsa da hiçbir şekilde inancımızı yitirmedik. Çünkü onları burada yenebileceğimizi düşünüyoruz. Herkeste o istek var. Diğer takımlarla oynayacağımız maçlar da önemli ama büyük ihtimalle gruptan çıkmayı belirleyecek şey İzlanda maçı olacaktır diye düşünüyorum. Ama bu değişim tabii hocamızla beraber başladı, oyuncuların hocaya, takıma inancı, halkımızın da galibiyetlerle bize inanması, ekstra güç vermesi, tribünleri doldurması bunda en büyük etken."





- "Tekrar yogaya başlamayı düşünüyorum"





Mert Günok, futbol dışında çok fazla vakti olmadığını ancak kendini her alanda geliştirmek için de ekstra çaba sarfettiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Kendimi kalecilik anlamında ne geliştirebilir diye düşünerek, ne yapmam gerektiğini sorguluyorum. Bunun yanı sıra çoğu şeye ilgim var, müziğe ilgim var, gitar çalıyorum, tarih kitaplarını seviyorum, mümkün olduğunca film seyrediyorum. Şimdi tabii bebeğim var 5,5 aylık ona ekstra zaman ayırmak zorunda kalıyoruz. İşin şu an en keyifli yanı çocuğumla oynamak. Bu sene üstüne koymam için ne yapabilirim diye düşündüğümde, fizik anlamında daha önce yapmıştım tekrar yogaya başlamayı düşünüyorum. Tek benim için değil, tüm oyuncu arkadaşlarımızın kendilerini ne geliştirebilir diye düşünerek ona yönelmesi gerekiyor. Ben de bunu araştırıp fiziğim için ne gerekiyorsa, sakatlık yaşamamak için elimden geleni yapıyorum."

Tarih kitaplarını çok sevdiğini sözlerine ekleyen Mert, "Beyazıt Akman'ın kitaplarını okuyorum, 4 kitabını bitirdim. Şimdi kalan kitaplarını okumaya çalışıyorum. Uğur Uçar da çok kitap okur, onun önerdiği bir kitabı okuyorum. Şu an biraz tarih dışına çıktım ama Beyazıt Akman'ın kitaplarını önerebilirim." şeklinde konuştu.























