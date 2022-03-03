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Spor Burak Yılmaz'dan Fransa kararı
Spor

Burak Yılmaz'dan Fransa kararı

Fransa'da geçtiğimiz sezona damga vuran Lille'in yıldız ismi Burak Yılmaz'dan önemli bir karar geldi. Yıldız golcü Fransa'dan ayrılacak.

Yeniakit Publisher
2022-03-03 09:48:00 -
Burak Yılmaz'dan Fransa kararı

Lille ile olan sözleşmesi sezon sonu bitecek olan tecrübeli golcü Burak Yılmaz kariyeri adına kararını verdi. Lille'de bu sezonki istatistikleriyle geçen senenin oldukça gerisinde kalan Burak Yılmaz, şampiyonluk yaşadığı Fransız ekibinden ayrılma kararı aldı.

Akşam'ın haberine göre; 36 yaşındaki tecrübeli futbolcunun hedefi Süper Lig'de son kez forma giyip sonrasında futbola veda etmek. Yılmaz, İstanbul'da yaşayabilmek adına Süper Lig'de mücadele eden İstanbul ekiplerinden birisinde forma giymek istiyor. Geçtiğimiz haftalarda ismi Beşiktaş ile anılan Burak Yılmaz'ın ismi VavaCars Fatih Karagümrük ile de anılıyor.

Geçen sezonki şampiyonlukta teknik direktör Christophe Galtier ile harika bir uyum yakalayan Burak Yılmaz, bu sezonki teknik direktör Jocelyn Gourvennec ile arası limoni. Son olarak Chelsea maçı öncesi Burak Yılmaz hakkında kendisine yöneltilen soruyu cevaplayan Gourvennec, "Oyunculara iyi bir antrenörlük yapmak adına onları tanımalısınız. Kiminle işim olduğunu bilmek isterim. Burak, kanlı canlı biri. Çok sakin olabileceği gibi çok gergin de olabilir. Onunla veya başkalarıyla konuşmanın uygun olduğu zamanlar var. Duyguların yatıştığı bir anda net bir kafayla iletişim kuruyoruz. Hemfikir oluruz ya da olmayız ama tartışmalarımız her zaman yapıcıdır." ifadelerini kullanmıştı.

Babası da açıkladı

Ayrıca Burak Yılmaz'ın babası Fikret Yılmaz, milli oyuncunun tekrardan Süper Lig'e dönme ihtimali ile ilgili konuştu. Yılmaz, bir tv kanalına yaptığı açıklamada "Lille ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Ne olacağı belli olmaz. Tabii ki Beşiktaş istiyorsa başımız gözümüz üstüne. Böyle bir haber çıkmış ama her babanın da olduğu gibi benim de oğlumun üstünde etkim var. Ancak oğlum da 36 yaşında ve kendi kararlarını verebilecek yaşta sonuçta." dedi.

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