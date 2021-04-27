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Spor Burak Yılmaz Süper Lig'e dönüyor! İşte yeni takımı
Spor

Burak Yılmaz Süper Lig'e dönüyor! İşte yeni takımı

Futbol yorumcusu Sinan Engin'nden milli futbolcumuz Burak Yılmaz için bomba bir iddia geldi. Engin, Burak Yılmaz'ın önümüzdeki sezonda Galatasaray'a dönme ihtimalinin olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-04-27 11:27:00 -
Burak Yılmaz Süper Lig'e dönüyor! İşte yeni takımı

Lyon deplasmanında 2-0'dan 3-2 kazanılan maçta 2 gol atıp bir de asist yapan Burak Yılmaz, Lille formasıyla harikalar yaratırken Fransızlar, milli golcüyü yere göğe sığdıramadı.

"Galatasaray'a gelirse şaşırmam"

Sinan Engin Burak Yılmaz'ın önümüzdeki sezon Galatasaray'a dönme ihtimalinin olduğunu belirtti. Sinan Engin Burak Yılmaz'la ilgili, "Burak Yılmaz Galatasaray'a gelirse çok şaşırmam, öyle bir ihtimal var" sözlerini kullandı. 2012 yılında Trabzonspor'dan Galatasaray'a 7 milyon euro bonservis ile transfer olan Burak Yılmaz, sarı kırmızılı takımda 2016 Şubat'ına kadar oynamıştı. Galatasaray formasıyla 2 lig şampiyonluğu yaşayan 35 yaşındaki Milli golcü, 3 kez de Türkiye Kupası kaldırmanın sevincini yaşadı.

Fransa'da manşetler

'Equipe: "Lyon karşısında parıldayan Kral Burak Yılmaz, takımının şampiyonluk yolunda önemli bir galibiyet almasını sağladı. Maça kötü bir başlangıç yapan takımını yeniden canlandırdı."RMC Sport: "Burak ve Lille şampiyonluk yarışında büyük bir adım attı. Lille, yarışta kontrolü yeniden devraldı."France Football: Lider, golcü, pasör, ağabey, kral Burak Yılmaz. Performansıyla 'alevler içinde yandı.' Ne oyuncu ama! Tek başına Lille'i taşıdı. Kral Yılmaz, Fransa şampiyonu olmak istiyor. Herkesten fazla."Foot Mercato: "Herkes kahraman Burak Yılmaz'ın önünde eğiliyor. Lille kahramanının ile bulduğu iki golle 3-2 kazandı."Le Figaro: "Lyon'un celladı. Burak Yılmaz, Lille'in tartışmasız en güçlü oyuncusu ve gerçek kahramanı."

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