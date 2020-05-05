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Spor

Burak Yılmaz sahur programına katıldı: 3 gün orucumu tuttum

Beşiktaşlı futbolcu Burak Yılmaz, FOX TV'de sahur programına katıldı. Çok ağır antrenmanlarının olduğunu belirten Yılmaz, "Allah kabul ederse ilk üç gün orucumu tuttum." dedi.

Yeniakit Publisher
2020-05-05 12:34:00 -
Burak Yılmaz sahur programına katıldı: 3 gün orucumu tuttum

Beşiktaş'ın tecrübeli golcüsü Burak Yılmaz, namaz ve orucun farz olduğunu ve elinden geldiğince bu ibadetleri yerine getirmeye çalıştığını söyledi.

"İlk üç gün orucumu tuttum"

Burak Yılmaz, "Namaz ve oruç farzımız. Yorumu olmaz. Allah kabul ederse ilk üç gün orucumu tuttum. Ancak ağır antrenmanlarımız var. Fit kalmamız isteniyor. Namazımızı da Allah kabul ederse elimizden geldiğince. Bizim farzlarımız." diye konuştu.

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Yorumlar

Süleyman Sırrı Dinçer

Maşallah Kardeşimize.Hem iyi futbolcu hem iyi insan.
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