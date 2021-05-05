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Spor Burak Yılmaz nisan ayının futbolcusu seçildi
Spor

Burak Yılmaz nisan ayının futbolcusu seçildi

Fransa'da büyük başarı gösteren milli futbocumuz Burak Yılmaz Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Lille'de nisan ayının futbolcusu seçildi.

Yeniakit Publisher
2021-05-05 22:29:00 -
Burak Yılmaz nisan ayının futbolcusu seçildi

Lille kulübünden yapılan açıklamaya göre, taraftarların oylarıyla belirlenen ayın futbolcusu ödülünün nisan ayındaki kazananı Burak Yılmaz oldu.

35 yaşındaki forvet, nisan ayında oynadığı 4 maçta 3 gol atmıştı.

Burak Yılmaz, Lille'de aralık ayının da futbolcusu seçilmişti.

Ligue 1'de bu sezon çıktığı 25 maçta toplam 13 gol kaydeden Burak Yılmaz, takımın en çok gol atan oyuncusu konumunda bulunuyor.

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