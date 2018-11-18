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Burak Yılmaz kararını verdi! İşte yeni adresi...

Trabzonspor'da kadro dışı bırakılan ve kulüpten ayrılmasına kesin gözüyle bakılan yıldız golcü Burak Yılmaz, ABD'ye transfer olmak istiyor.

18 Kasım 2018 Pazar 13:13
Burak Yılmaz kararını verdi! İşte yeni adresi...

Trabzonspor'da yönetim tarafından kadro dışı bırakılan Burak Yılmaz’a çok ilgi var ama ciddiyet yok... Beşiktaş ve Galatasaray’ın aracıları, ''seni götüreceğiz. Hazırlan'' diyorlar ama ne Burak’ı ne de menajerini arayan tek bir resmi isim yok. Aynı şekilde Burak’ın kapısını Suudi Arabistan, Katar, Uzakdoğu için çalan menajerler de oluyor ama bu teklifler arasında da resmiyete binen yok.

Burak Yılmaz'ın aklındaki rota ise ABD. Eğer Beşiktaş veya Galatasaray olmazsa, ayrı olduğu eşiyle birleşmek için ABD opsiyonunu birinci alternatif olarak önüne koymuş durumda.

(FOTOSPOR)

Haber Tarihi: 18 Kasım 2018 Pazar 13:13
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  2. ABD
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  4. Galatasaray
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