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Spor

Burak Yılmaz, Galatasaray'dan derbisinde forma giyecek mi? Detaylar belli oldu

Beşiktaş teknik patronu Abdullah Avcı sakatlığı devam eden Burak Yılmaz'ı Galatasaray derbisinde forma şansı vermeyeceği belirtildi.

2019-10-27 12:46:00 -
Burak Yılmaz, Galatasaray'dan derbisinde forma giyecek mi? Detaylar belli oldu

Beşiktaş'ın sakatlığı bulunan isimlerinden Burak Yılmaz, Galatasaray derbisinde oynamak için fedakarlık yapmaya hazır durumdaydı .

''Senin oynamanı çok isterim ama riske atamam"

33 yaşındaki golcü futbolcu bugünkü karşılaşma öncesi, teknik direktör Abdullah Avcı ile bir görüşme yaparak "Bu maç çok kritik. Oynamak, takımıma yardımcı olmak istiyorum" dedi. Ancak tecrübeli hocanın yanıtı olumsuz oldu.

Avcı, talebesine, "Neler hissettiğini, nasıl bir ruh halinde olduğunu çok iyi biliyorum ama bu maçta oynarsan sakatlığın nüksedebilir ve sahalara dönüşün 4-5 hafta uzar. Bu durum bize daha fazla zarar verir. Senin oynamanı çok isterim ama riske atamam" karşılığını verdi.

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