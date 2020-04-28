Burak Yılmaz: Çin'den özür diliyorum

Burak Yılmaz, sosyal medya hesabından yayınladığı bir açıklamayla Çin halkından özür diledi.

Instagram hesabından bir açıklama yapan Burak Yılmaz, "Yaklaşık 2 sene futbol oynadığım Çin'de çok iyi ağırlandım. Yedikleri yemeklerin kültürlerinden gelen bir alışkanlık olduğunu, onlar için normal bir durum olduğunu söyledim. Bu nedenle diğer ülkelere göre hastalık çıkma ihtimalinin daha fazla olduğunu dile getirdim. İstemeden kırmış olduğum tüm Çin halkından, arkadaşlarımdan ve dostlarımdan özür dilerim." dedi.

Burak Yılmaz önceki gün, "Çok enteresan şeyler yeniyor. Ben bir gün çok merak ettiğim için onların pazarına gitmiş, pazarda gördüklerimden sonra gerçekten şok olmuştum. "Oradan öyle hastalıkların çıkması çok normal. Orada yaşamış bir insan olarak Çin'den daha çok hastalık geleceğini düşünüyorum. Çünkü ne yediğinin sınırı yok." ifadelerini kullanmıştı.