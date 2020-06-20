  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Burak Yılmaz, Beşiktaş Kulübünün kongre üyesi oldu

Yeniakit Publisher
2020-06-20 20:03:17 -
Burak Yılmaz, Beşiktaş Kulübünün kongre üyesi oldu

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Futbol Takımı'nın kaptanı Burak Yılmaz, siyah-beyazlı kulübün kongre üyesi oldu.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Yukatel Denizlispor ile deplasmanda oynanacak maç öncesi kamp yapılan otelde Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ile bir araya gelen 34 yaşındaki milli oyuncunun, kongre üyelik kartını teslim aldığı belirtildi.

Başkan Çebi'nin, Burak Yılmaz'a kulüp üyeliğinin hayırlı olması temennisinde bulunduğu kaydedildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Volkswagen Passat
Satılık 2016 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı