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Spor

Burak Yılmaz, Beşiktaş Kongre Üyesi oldu

Beşiktaş Kaptanı Burak Yılmaz, siyah-beyazlı kulübün kongre üyesi oldu.

Yeniakit Publisher
2020-06-20 22:17:51 -
Burak Yılmaz, Beşiktaş Kongre Üyesi oldu

Beşiktaş Kaptanı Burak Yılmaz, siyah-beyazlı kulübün kongre üyesi oldu. Burak Yılmaz’ın üyelik kartını Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi verdi.


Beşiktaş’a geçtiğimiz sezon geri dönen ve her fırsatta Beşiktaşlı olduğunu söyleyen Burak Yılmaz, siyah-beyazlı kulübün kongre üyesi oldu. Beşiktaş Kongre Üyesi olarak başvurusunu yapan ve üyeliği kabul edilen Burak Yılmaz, kongre üyelik kartını Başkan Ahmet Nur Çebi’den aldı. Denizlispor deplasmanında takımı yalnız bırakmayan Başkan Çebi, takımın kamp yaptığı otelde Burak Yılmaz’la bir araya geldi ve 32717 sicil numaralı üyelik kartını ’Hayırlı olsun’ diyerek Burak Yılmaz’a verdi.

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