Burak Yılmaz ameliyat oldu Beşiktaşlı futbolcu Burak Yılmaz, ağ ayak 5.

Beşiktaşlı futbolcu Burak Yılmaz, ağ ayak 5. tarak kemiğinde oluşan kemik ödemi-stresreaksiyonu nedeniyle ameliyat oldu.

Siyah-beyazlı futbolcu Burak Yılmaz, sağ ayak 5. tarak kemiğinde oluşan kemik ödemi-stres reaksiyonu nedeniyle, ileride oluşabilecek stres kırığı riskini ortadan kaldırmak ve iyileşme sürecini kısaltmak amacıyla ameliyat oldu. Başarılı geçen operasyonda Burak Yılmaz’ın sağ ayak 5. tarak kemiğine (metatars) vida yerleştirildi.

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