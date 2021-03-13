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Spor Burak Yılmaz, 2 ay sonra geri döndü
Spor

Burak Yılmaz, 2 ay sonra geri döndü

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Lille'de sakatlığı geçen Burak Yılmaz, yarın oynanacak Monaco maçının kadrosuna alındı.

Yeniakit Publisher
2021-03-13 23:30:00 -
Burak Yılmaz, 2 ay sonra geri döndü

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Lille'de sakatlığı geçen Burak Yılmaz, yarın oynanacak Monaco maçının kadrosuna alındı.

Lille'in Twitter hesabından "Tekrar hoş geldin Burak Yılmaz" notuyla paylaşılan 21 kişilik kadroda, 35 yaşındaki oyuncunun ismi de yer aldı.

Burak Yılmaz, son olarak 9 Ocak'ta Nimes ile oynanan lig maçında görev almış ve takımına 1-0'lık galibiyeti getiren golü atmıştı.

Lille'de bu sezon 22 maçta forma giyen milli oyuncunun, 11 golü bulunuyor.

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