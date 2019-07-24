Burak Özügergin: Kıbrıs'ta AB kendini diskalifiye etti

Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Burak Özügergin, yaptığı açıklamada, Doğu Akdeniz'deki enerji gerilimi ve Yunanistan ile ikili ilişkileri değerlendirdi.

Özügergin, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Kıbrıs'ta bir çözüm olmadan AB'ye alınmasının hata olduğunun kapalı kapılar ardında kendileri (AB) tarafından da kabul edildiğini belirterek, AB'nin bir mahkeme olmadığını, uluslararası hukuku ilgilendiren deniz alanlarının sınırlandırılması gibi bir konuda da yetkisinin bulunmadığını söyledi.

AB'nin aldığı son kararların doğru bir adım olmadığını dile getiren Özügergin, "Kalkıp da 'O bizim üyemiz. Sen değilsin. Biz üyemizin arkasındayız' demek hukuki bir pozisyon değil, siyasi bir tutumdur. AB ya uluslararası hukuku seçecek ya da üyelik, ahbaplık, ünsiyet hukukunun arkasına gizlenecek." diye konuştu.

Özügergin, bu kararla AB'nin, Türk kamuoyu nezdinde inandırıcılığını daha da zora soktuğunu vurgulayarak, "AB, Kıbrıs sorununun çözümünde olumlu rol oynama şansını yitirerek bir anlamda kendini diskalifiye etti. Bu şekilde hareket ettikten sonra ben Kıbrıs sorunu bağlamında nasıl AB'nin tarafsızlığına güvenebilirim ki?" ifadelerini kullandı.

Söz konusu kararların, Türkiye'nin kararlılığını etkilemeyeceğinin altını çizen Özügergin, "Türkiye'ye bu şekilde yaklaşılmaz. Türkiye’ye parmak sallanmaz. Biz yeni ortaya çıkmış bir ülke değiliz. Yüzyıllardır bölgemizde olup biten konusunda söz sahibi olmuşuz. Bile bile Rumların kopardığı yaygaradan etkilenip böyle bir pozisyon almaları AB’nin içinde bulunduğu stratejik görme bozukluğuna işaret ediyor." değerlendirmesini yaptı.

Özügergin, Kıbrıslı Türklerin hakları söz konusu olduğunda herhangi bir baskının Türkiye'yi yolundan alıkoyamayacağına işaret ederek, "Bunu biliyor olmaları lazım. Bu yol, Kıbrıs sorununun çözümüne katkıda bulunmak isteyenlerin yolu değil." dedi.

"Her yeni hükümet, yeni bir fırsattır"

Yunanistan'da erken seçimlerin ardından kurulan yeni hükümetin ikili ilişkilere etkisini de değerlendiren Özügergin, şunları kaydetti:

"Her yeni hükümet yeni bir fırsattır. Dolayısıyla hem Sayın Cumhurbaşkanımızın hem de Sayın Bakanımızın karşıtlarını ilk tebrik eden olmaları, en azından bizdeki niyeti, yeni bir sayfa açıp, ilişkilerimizi iyi komşuluk üzerinden ve uluslararası hukuk temelinde yürütme yönündeki irademizi gösteriyor."

Özügergin, Türk-Yunan ilişkilerinde siyasi ve hukuki bazın "yapısal" sorunlar olduğunu belirterek, "Bu sorunların ikili ilişkilerimizin ilerletilmesine engel olmadığını düşünüyoruz. Aksine, ikili ilişkileri diyalog ve karşılıklı anlayış temelinde geliştirmenin sorunları ele almayı kolaylaştıracağını düşünüyoruz. Sorunlarımızı da iyi niyetle, uluslararası hukuk temelinde, iyi komşuluk çerçevesinde çözebileceğimizi düşünüyoruz." diye konuştu.