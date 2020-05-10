Burak Özkoçak : “Markalar, tanıtım için yeni medya mecralarını tercih ediyor”

Kişi, kurum ve markalara sosyal medya danışmanlığı hizmeti veren Burak Özkoçak, hedef kitleye ulaşmak için yeni medya mecralarının doğru kullanılması, bunun için de profesyonel danışmanlık alınması gerektiğini söyledi.

Burak Özkoçak, dijital teknolojinin yaygınlaşması ile kişi, kurum ve markaların sosyal medyaya yöneldiğini söyledi. Geleneksel, analog ve basılı medyanın yerini günümüzde hızla dijital interaktif medya platformlarına bıraktığına dikkat çeken Özkoçak, uzun süredir bu alanda danışmanlık hizmeti verdiğini ifade etti. Özkoçak, Türkiye ‘de yaptığı çalışmaların referansı ile yurt dışına da açıldığını, farklı isim ve markalarla çalışmaya başladığını söyledi.

Markasını, ürününü, müziğini, yeteneğini tanıtmak, hedef kitleye ulaşarak büyümek isteyenler için sosyal medya platformlarının birinci öncelik haline geldiğini dikkat çeken Özkoçak, “Her alanda hedef kitleyi daha başarılı bir şekilde yakalayarak, hizmet veriyoruz. Yaptığımız çalışmalarda kuşak önemini de iyi değerlendirebiliyoruz. Bu nokta, Z kuşağı için ayrı, Y kuşağı için ayrı metotlarımız var. Bu kişilerin hedef kitlelerine hızlı ve başarılı bir şekilde ulaşmalarını sağlıyoruz. Geleneksel medyanın da yeni dijital medya ve sosyal medyanın bütün inceliklerini değerlendiriyoruz. Bu mecraları aynı zamanda birbiri ile senkronize ederek maksimum sonuca ulaşıyoruz” diye konuştu.