Burak Özçivit'ten Kuruluş Osman kararı: Yeni sezonda...

“Kuruluş Osman” dizisinin başrol oyuncusu Burak Özçivit, eşi Fahriye Evcen ve 2 yaşındaki oğlu Karan’la Zincirlikuyu’da bir AVM çıkışı görüntülendi. Önceki hafta peş peşe pasta keserek Fahriye Evcen’in 35. yaşını kutladıklarını anlatan yakışıklı oyuncu “Kutlamalar bize de moral oldu” dedi.

Burak Özçivit 64. bölümde sezon finali yapan “Kuruluş Osman” dizisi hakkında bilgi verdi. Özçivit yaptığı açıklamada, “Çok yorucu bir sezondu. Sona erdi. Tamamladık. Yeni sezon olacak. 2. Sezonda da devam edeceğiz” dedi.

Özçivit, geçen günlerde katıldığı bir ödül töreninde “Oğlum karan sakalsız halimi hiç görmedi” demişti. Burak Özçivit hayranlarını da kırmadı ve hatıra fotoğrafı çektirdi. Yakışıklı oyuncu daha sonra ailesiyle birlikte Beykoz’daki evinin yolunu tuttu.