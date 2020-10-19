Burak Özçivit ile Altınyıldız Classics yeni sezon koleksiyonu “Her Açıdan Başarılı”

İSTANBUL (AA) – Burak Özçivit, marka yüzü olduğu Altınyıldız Classics 2020-2021 Sonbahar ve Kış Koleksiyonu için objektif karşısına geçti, yeni sezon koleksiyon tanıtım çekimlerinde Burak Özçivit’in fotoğraflarını ünlü fotoğrafçı Tamer Yılmaz çekti.



Altınyıldız Classics açıklamasına göre, hayatın her alanında başarılı olmak isteyenlere ve her açıdan başarılı olmak için iyi giyinmenin önemini bilenlere hitap eden Altınyıldız Classics’in yeni sezon koleksiyonunda, konfor ve şıklık ön planda.



Stilden ödün vermeden rahatlığı ön plana çıkaran ve gün boyu hareket özgürlüğü sunan parçaların yanı sıra Altınyıldız Classics’in tasarım kadar fonksiyona da önem veren en son teknoloji ile geliştirdiği inovatif ürünleri, erkeklerin hayatını yeni sezonda da kolaylaştırmaya devam ediyor.

Günün her anı için stil sahibi öneriler sunan birbirinden zengin koleksiyon; modern ve şehirli stilden ofis stiline, casualdan spor şıklığa uzanan tasarımlar ve Burak Özçivit ile devam eden birlikteliği ile her açıdan başarılı.





