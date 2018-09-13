Burak noktayı koydu! 'Çok üzgünüm ama...'

Bordo-mavili oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bu kadar üzücü olaylardan sonra sayın başkanımız Ahmet Ağaoğlu'nun konuya bu kadar güzel ve ılımlı yaklaşmasından dolayı kendisine çok teşekkür ederim. Yaşanan olaylardan ve gündemi bu kadar meşgul etmekten dolayı çok üzgünüm fakat benim için bütün konular geride kalıp kapanmış ve asla açılmayacaktır. Böylece üzücü olaylarla karşınıza çıkıp üzdüğüm, kırdığım, Büyük Trabzonspor taraftarımızdan özür diler, sevgi ve sabrınız için teşekkür ederim. Saygılarımla..."