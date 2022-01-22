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Spor Burak Elmas'tan Fatih Terim açıklaması
Spor

Burak Elmas'tan Fatih Terim açıklaması

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, takımdan ayrılması halen gündemden düşmeyen teknik direktör Fatih Terim'e dair açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-01-22 09:21:00 - 2022-01-22 10:19:12
Burak Elmas'tan Fatih Terim açıklaması

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Fatih Terim'in gidiş sürecini anlattı.

"Bu olayın yaşanış şekli aslında çok üzüntü verici. Çünkü ben Fatih Hoca’yı insan olarak, Galatasaray efsanesi olarak çok seviyorum. Hayatımdaki en travmatik 10 dakikaydı."

Terim'le olan görüşmesini Gazete Oksijen'e anlatan Başkan Elmas, "Duygularım ve aklım arasında gidip geldim. Dilim başka konuştu, duygularım başka. Saha sonuçları istediğimiz gibi gitmedi. Avrupa’da ciddi anlamda başarılı bir dönem geçirdik ama Türkiye Kupası ve lig iyi gitmedi. Sonuçlar iyi gitmediği zaman bize eleştiri geliyor ama Fatih Hoca’ya da çok eleştiri gelmeye başladı." ifadelerini kullandı.

Fatih Terim'in "İlk imzam ve son imzam" paylaşımını görünce yaşadıklarını da anlatan Elmas, "Çok üzüldüm. On dakikalık konuşma öncesinde düşündüklerim ve on dakikalık konuşmayı yaparkenki hislerimin tarifi yok. Galatasaray Başkanı olduğunuz zaman kendiniz için doğru olanla, kendinizi korumak amaçlı doğru olanla Galatasaray için uzun vadede doğru olan arasında sıkışabiliyorsunuz. Ben bugüne kadar seçim döneminde mesela kayınpederim Faruk Süren’le bile ayrı düşerek bu mücadeleyi verdim." dedi.

Deneyimli teknik adamın kulüpte kalmasını istediğini söyleyen Galatasaray'ın bir numarası, şunları söyledi: "Teklif ettim. “Hocam sahada bir değişiklik yapmamız lazım, bunu yapalım. Çok yıpratıyorlar ama senin futbol aklına ben çok güveniyorum. Benim yanımda olmanı istiyorum, bu proje için ihtiyacım var, bu bir idari projedir. Bunun uygulamasını başkası yapsın idari olarak da bunun başında sen ol, gel bizim Sportif AŞ’de başkan yardımcısı ol” dedim. Kabul etmedi. Ve son derece medeni biçimde ayrıldı."

Burak Elmas, "Fatih Hoca bir Galatasaray değeri. Belki ben 100 yıl sonra hatırlanmayacağım ama Fatih Hoca, Metin Oktay, Gündüz Kılıç gibi isimler hep hatırlanacak. Fatih Terim Galatasaray değerlerinden bir tanesi. Biz o değerlerimizi korumak zorundayız. Ama bir taraftan da Galatasaray için en doğru kararları almak zorundaydım." diyerek sözlerini noktaladı.

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Yorumlar

Ömer

Artık hocalığı bıraksınlar yeter artık ortada bir enkaz var . G Saray düşme hattından dört puan ilerde . Bu nasıl iş . Başarı gelince ben başarısız olunca hakemler , başkaları olmaz . Bu nasıl takım genç deniyor tamam var da ya diğerleri . Şu romenlere ne demeli . Transferler terim yapmadı mı ? Rahmetli Cengiz uyardı ama kimse dinlemedi . Sonuç ortada .
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