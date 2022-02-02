Burak Elmas'a istifa çağrısı

Galatasaray'ın taraftar grubu ultrAslan, Burak Elmas'ı bir kez daha istifaya davet etti.

ultrAslan grubu, 23 Ocak 2022 tarihinde, "Galatasaray tarihinde görülmemiş bir rezalet tablosu ile karşı karşıyayız.

Galatasaray'a bu rezaleti yaşatanlar camiaya hesap verilmeli.

Boşa harcanan milyon eurolar, sahada alınamayan skorlar, masabaşındaki kayıplar ve 6 aydır her gün büyüyen bir YÖNETEMEME KRİZİ bir kez daha ayyuka çıkmıştır.

Galatasaray futbol takımının eksikleri aylardır ortada iken ve bu eksiklerin sonucunda gelen ligdeki kötü sonuçlar canımızı yakarken, transfer sezonu başlamasına rağmen atılmayan adımlar bu krizin en önemli göstergelerinden birisidir.

Burak Elmas yönetimi seçilirken "Birlikte Çok Şey Başaracağız" diyerek verdiği vaadlerden hiçbirini yerine getirememenin bedelini artık ödemeli, Galatasaray'ı bu krizden çıkarmalı ve ilk proje İSTİFA OLMALIDIR!" açıklamasını yapmıştı.

"Daha yüksek sesle yönetim istifa"

ultrAslan 23 Ocak tarihinde yaptığı açıklamayı hatırlatarak Burak Elmas'ı yeniden istifaya davet etti.

Yapılan açıklamada, "Art niyetle bize saldırmaya çalışanlara; 23.01.2022 yani 10 gün önce yayınladığımız bildiri.

Fikrimiz değişmedi…

Daha Yüksek Sesle Yönetim İstifa!" ifadelerine yer verildi.