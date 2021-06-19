Burak Elmas kaç oy aldı? GS Başkan adayı Burak Elmas kimdir, kaç yaşında?

Galatasaray başkanlık seçimleri tamamlandı. Bugün saat 15:00 'da oylama bitti. Toplam 30 sandıktan henüz 16 tanesi açıldı ve açılmaya devam ediyor. Peki, açılan sandıklara göre Burak Elmas'ın aldığı oy sayısı kaç?

Burak Elmas kaç oy aldı?

Açılan ilk 16 sandıkta Eşref Hamamcıoğlu için atılan oy sayısı daha fazla çıktı. Sonraki 6 sandıkta Burak Elmas daha fazla oy aldı.

Toplam sonuç (İlk 16 sandık için):

Eşref Hamamcıoğlu: 840 oy

Burak Elmas: 712 oy

Metin Öztürk: 457 oy

Yiğit Şardan: 314 oy

İbrahim Özdemir: 60 oy

Buna göre açılan 16 sandıkta ilk sırada Eşref Hamamcıoğlu 840 oy ile yer alıyor. İkinci sıradaki isim ise 712 oy ile Burak Elmas oldu.

Galatasaray'ın yeni başkanı kim oldu?

Galatasaray Başkanlık seçimleri için sonuçlar açıklanmaya devam ediyor. Sonuçlar açıklandığında haberimizde yer vereceğiz.

Burak Elmas kimdir?

1974'te İstanbul doğumlu olan Burak Elmas, Avusturya Lisesi'ndeki öğrenimini tamamladıktan sonra University of Denver'da Finans ve Pazarlama eğitimi almıştır. Burak Elmas, iş hayatına Türkiye'nin en büyük bağımsız hızlı tüketim ürünleri distribütörlerinden birinde başlamıştır. Aile şirketlerinde ve uluslararası birçok ortak girişimde yönetici pozisyonunda rol aldıktan sonra İngiltere merkezli uluslararası bir lojistik şirketi kurmuştur.

2008 yılından itibaren Godiva Investment şirketinde CEO görevini ifa eden ve grup yönetim kuruluna bağlı çalışan Burak Elmas, aynı zamanda gıda ürünleri imalatında en büyük Türk işletmelerinden biri olan Yıldız Grup'ta da Yönetim Kurulu üyeliği yapmış, görev süresince önemli stratejik pozisyonlar üstlenmiştir.

Çalışma hayatı boyunca uluslararası birçok ortak girişimde görev aldığı şirketleri en üst pozisyonlarda temsil eden Elmas, bu dönem süresince Japonya, İngiltere, Amerika ve Çin Halk Cumhuriyeti gibi çeşitli ülkelerde görev yapmış ve 2020 yılında tüm görevlerinden ayrılmıştır.

Halen İngiltere ve Türkiye'de üç uluslararası şirkette yatırımcı ortak ve bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır. Galatasaray Spor Kulübü'ndeki ilk görevini 1997 yılında, 23 yaşındayken Galatasaray PAF takımı sorumlusu olarak alan Burak Elmas, 1998, 2000 ve 2002 yıllarında 3 dönem yönetim kurulu üyeliği yapmıştır.

Profesyonel futbol takımının yönetiminden sorumluyken, Türk futbol tarihinde Galatasaray ilk kez UEFA ve Süper Kupa'yı kazanmıştır. Burak Elmas 2018 yılında da Galatasaray Sportif AŞ'de görev almıştır.

Evli ve iki çocuk babası olan Burak Elmas İngilizce ve Almanca bilmektedir.