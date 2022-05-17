Burak Bulut kimdir, nereli kaç yaşında? Burak Bulut şarkıları hayatı kariyeri...
Burak Bulut kim olduğu merak ediliyor. Her Çarşamba akşamları Star TV’de ekranlara gelen İbo Show’un bu haftaki konukları arasında Burak Bulut yer alıyor. Burak Bulut’un İbo Show’a katılacak olması açıklanır açıklanmaz, Burak Bulut kimdir? Burak Bulut nereli? Burak Bulut kaç yaşında? Burak Bulut şarkıları hangileri? soruları merak ediliyor oldu. İşte Burak Bulut’un hayatı, kariyeri.
Burak Bulut 26 Eylül doğumlu ve Terazi burcudur. Burak Bulut aslen Elazığlıdır. Doğum yılı tam olarak bilinmeyen (bazı kaynaklara göre 1980 doğumlu olduğu yazmaktadır) ünlü şarkıcı son zamanlarda Kurtuluş Kuş ile birlikte çıkardığı şarkılarla gündeme gelmektedir. Burak Bulut ve Kurtuluş Kuş'un şarkıları milyonlarca kez dinlenmiştir.
Son zamanın başarılı şarkıcılarından olan Burak Bulut, Kurtuluş Kuş ile seslendirdiği Nabız ve Sevmedim Deme şarkılarıyla gündeme gelmişti. Burak Bulut son olarak Ebru Yaşar ve Kurtuluş Kuş ile düet yaptı. Burak Bulut, Kurtuluş Kuş ve Ebru Yaşar’ın ‘İçime Ata Ata’ düeti 24 saatte 3,5 milyonun üzerinde izlenerek, Türkiye'de ve dünyada rekor kırdı.
Burak Bulut şarkıları
1. Sevmedim Deme
2. İçime Ata Ata
3. Nabız
4. Es Deli Deli