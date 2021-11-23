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Medya Burak Berkay Akgün kimdir?
Medya

Burak Berkay Akgün kimdir?

Kaya Tegin kim? Destan dizisi ATV ekranlarında ilk bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Diziyi merak edenler ise Kaya Tegin karakterini oynayan Burak Berkay Akgün’ün kim olduğunu kariyerini araştırmaya başladı. Peki, Burak Berkay Akgün kim? Kaya Tegin kim oynuyor?

Yeniakit Publisher
2021-11-23 19:38:00 -
Burak Berkay Akgün kimdir?

ATV ekranlarında bir tarihi dizi daha başladı. Türklerin İslamiyeti seçmeden önceki dönemlerinin anlatıldığı dizi büyük ilgi çekti. Dizide Kaya Tegin rolünü oynayan Burak Berkay Akgün’ü kariyeri daha önce hangi yapımlarda yer aldığı merak konusu oldu. Peki, Burak Berkay Akgün kim?

Burak Berkay Akgün kimdir?

Kaya Tegin; Batuga'nın ağabeyi, Alpagu Han'dan olma, Ulu Ece'den doğma büyük Tegin. Tahtın varisi. Göğün aklı.

Burak Berkay Akgül, 1997 yılında İstanbul dünyaya geldi. Akgül, İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği mezunudur.

Burak Berkay Akgül, 2020 senesinden itibaren ekranlara gelen Maria ile Mustafa dizisinde Rüzgâr karakterini canlandırmıştır.

ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER

Maria ile Mustafa

Kırmızı Kamyon (Kahraman Babam)

Destan dizisi konusu ne?
Destan dizisi konusu ne?

Medya

Destan dizisi konusu ne?

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