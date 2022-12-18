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Gündem Buradan da bir şey çıkmayacak! Çünkü kişisel hırsları, her şeyin önünde
Gündem

Buradan da bir şey çıkmayacak! Çünkü kişisel hırsları, her şeyin önünde

Gazeteci Ahmet Hakan, bu günkü yazısında “İmamoğlu, yine fazla hevesli bir portre çiziyor, Altılı Masa, eski dağınıklığına hızla geçiverdi heyecan sönüyor hevesler kaçıyor olay yine zamana yayılıyor.” diyerek 6’lı masadan hiç bir şey çıkmayacağını kaleme aldı. Yazının ilgili bölümü şöyle;

Yeniakit Publisher
2022-12-18 09:05:00 -
Buradan da bir şey çıkmayacak! Çünkü kişisel hırsları, her şeyin önünde

Ekrem İmamoğlu’yla ilgili yargı kararının ardından yaşananları izliyor musunuz?

Şöyle bir bakalım yaşananlara:

Kılıçdaroğlu direnişe geçerek İmamoğlu’na “Başkansın sen, başkan kal” mesajı veriyor / Meral Akşener, Kılıçdaroğlu’na karşı resmen ve alenen bayrak açmış durumda / İmamoğlu, Akşener’in gölgesine iyice sığınmış vaziyette / Her kafadan farklı bir ses çıkıyor / CHP Genel Merkezi, Kılıçdaroğlu’dan yana çelik çekirdek gibi / Kemal Bey’e “Sen çekilsen iyi olur” diyen yok / İmamoğlu, yine fazla hevesli bir portre çiziyor / Altılı Masa, eski dağınıklığına hızla geçiverdi / Heyecan sönüyor / Hevesler kaçıyor / Olay yine zamana yayılıyor.

Kısacık bir şey söyleyip kaçacağım

Bunların İmamoğlu ile ilgili yargı kararını gole çevirmeleri mümkün değil.

Çünkü ne bir dava şuurları var ne de bir davaları. Çünkü zafere değil birbirlerine üstün gelmeye odaklanmışlar. Çünkü kişisel hırsları, her şeyin önünde. Çünkü fırsattan istifade etmekten bile acizler.

Yani demem o ki... Buradan da bir şey çıkmayacak galiba.

3
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Yorumlar

Ahahaha

Bak sen su ise hergele dediginiz adami referans gosterir olmussunuz. Nede olsa R sizde cok

Bravo

Ahmet Hakan görevini çok iyi yapıyorsun zaten reis seni bundan dolayı çok seviyor gazetecilik değil senin gibi dalkavukluk yapanları c başkanı çok seviyor
TÜM YORUMLARA GİT ( 3 )
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