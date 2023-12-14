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Spor "Buradan çıkamayacaklar" Saha Komiseri'nin raporu ortaya çıktı
Spor

"Buradan çıkamayacaklar" Saha Komiseri'nin raporu ortaya çıktı

Yeniakit Publisher
2023-12-14 12:44:00 -
"Buradan çıkamayacaklar" Saha Komiseri'nin raporu ortaya çıktı

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın sahaya girip hakem Halil Umut Meler'i yumruklaması skandalında yeni gelişme Ankaragücü-Rizespor maçının saha komiserinin maçla ilgili raporunda Faruk Koca'ya yönelik yeni suçlamalar ortaya çıktı. Tutuklanan Koca, soyunma odası koridorlarında "Buradan çıkamayacaklar" diye bağırmış. Detaylar haberimizde...

NTV, Hakem Halil Umut Meler'in saldırıya uğradığı MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçının saha komiseri raporuna ulaştı.

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın sahaya girerek hakem Halil Umut Meler'i yumruklaması ve ardından da yere düşen Meler'in tekmelenmesiyle başlayan olayların, soyunma odası koridorlarında da devam etmiş,

Koridorda 'Buradan çıkamayacaklar' dedi

Saha Komiseri'nin raporuna göre, olayların koridorda da devam ettiği belirtilirken eski MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın hareketlerde bulunarak, Halil Umut Meler ve diğer hakemleri kastederek "Buradan çıkamayacaklar." dediğine yer verildi.

Tutuklanarak cezaevine gönderilmişti

 Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında eski MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca ve şüpheliler Ş.Y.Ş. ile K.Ç.'nin alınan ifadelerin ardından “kamu görevlisini yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kırık oluşacak şekilde yaralamak” suçundan tutuklanmış ardından da Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderilmişti. 

Faruk Koca'nın ilk ifadesi

Faruk Koca'nın ilk ifadesinde, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediği, "Hakemin verdiği yanlış kararlar ve tahrik edici davranışlarından dolayı bu olay gelişmiştir. Benim amacım hakeme sözlü tepki gösterip, yüzüne tükürmekti, bu esnada hakemin yüzüne bir tokat attım. Benim atmış olduğum tokat kırığa sebebiyet vermez. Benim atmış olduğum tokattan sonra hakem yaklaşık 5-10 saniye ayakta durdu. Daha sonra kendisini yere attı. Kalp rahatsızlığım bulunması sebebiyle de beni olay yerinden hemen uzaklaştırdılar. Ben bunun dışında gerçekleşen hiçbir olaydan haberdar değilim." savunmasını yaptığı öğrenilmişti. 

Koca, hakemlerin sahaya inince "Sizi bitireceğim" diye tehdit ettiği iddiasını ise kabul etmemişti.
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Saldırıya uğrayan hakem Halil Umut Meler ise dün tedavi gördüğü hastaneden taburcu edilerek İzmir'e ailesinin yanına gitti.

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