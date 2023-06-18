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Dünya Burada yaşayana para veriyorlar!
Dünya

Burada yaşayana para veriyorlar!

Yeniakit Publisher
2023-06-18 14:22:00 -
Burada yaşayana para veriyorlar!

İrlanda, ada evine taşınanlara 90 bin dolar ödeyecek.

İrlanda, adaları yeniden hareketlendirmek için maddi destek sağlama kararı aldı. İrlanda, Inis Mor ve İrlandaca konuşulan 10 Gaeltacht adası da dahil olmak üzere, batı sahilinde uzanan 20'den fazla noktayı yeniden canlandırma planları yapıyor.

Boş veya metruk evleri yenilemek ve sonra bu evlerde yaşamak isteyenlere yakında 90 bin dolar seviyesine kadar hibeler sunulacak.

CNN International'ın haberine göre, yetkililer, şu anda uygun evleri belirlemek için çalışma başlattı.

Müstakbel adalıların, İrlanda'da kimin mülk satın alabileceği konusunda herhangi bir kısıtlama olmasa da, bir yere sahip olmanın yaşam hakkını garanti etmediğini bilmesi gerektiğine dikkat çekildi.

İrlanda'da verilen söz konusu yenileme hibesi, boş bir evin veya binanın kalıcı eve ya da kiralık bir mülke dönüştürülmesi halinde alınabiliyor.
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Prensip olarak bir hibe için onay almak istenilen mülkü satın almak için sahiplik belgesi veya aktif müzakere kanıtı olması gerekiyor.

Mülkün ana konut olarak kullanılıp orada yaşanılması ya da kiraya verilmesi şartı bulunuyor.

Mülkün en az 2 yıldır boş olduğuna ve 2007 yılı dahil olmak üzere inşa edildiğine dair kanıt gösterilmek zorunda.

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