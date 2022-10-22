Burada ne kasiyer var ne de mal sahibi! Alışverişte ezberleri bozan yöntem

Tarım ve Orman Bakanlığının "Genç Çiftçi" projesine başvurarak aldığı hibe desteğiyle 10 yıl önce 5 dönüm alana sera kuran 42 yaşındaki Yaşar Tosun, domates, biber, salatalık gibi sebzeler yetiştirmeye başladı.

Tosun, işleri nedeniyle çok fazla bulunamadığı serada müşterilerinin talebi üzerine "kasiyersiz" satış yapmaya karar verdi.

Seranın girişine kova, terazi ve poşetler bırakan Tosun, herkesin görebileceği bir alana, tartıda fiyat belirlemek için sebzelerin numaralarını ve ödeme yöntemini içeren yazı astı.

Dalından yenilen sebzeler için ödeme yapılmayan seradan alışveriş yapmak isteyenler, ürünü kendileri tartarak parasını üzerinde "kasa" yazan kovaya bırakıyor, para üstünü de buradan alıyor.

"Parası olmayan daha sonra getirip bırakabilir"

Çiftçi Yaşar Tosun, AA muhabirine, baba mesleği çiftçiliği severek yaptığını söyledi.

Devlet desteğiyle 2012 yılında kurduğu serasında çeşitli ürünler yetiştirdiğini anlatan Tosun, şehir içinde ve dışında başka bahçe ve seraları olduğu için burada duramadığını kaydetti.

Tosun, sera girişindeki yazılarla müşterileri alışveriş yöntemi konusunda bilgilendirdiğini aktararak, "Burada müşterilerimiz kendi istediği ürünleri toplayarak, tartarak, hesaplayarak ücretini buradaki kovaya bırakıyor. Kovadan da para üstünü alarak evinin ihtiyacını görmüş oluyor. Ben de bundan memnun kalıyorum. Aynı zamanda müşterimiz istediği ürünü istediği kadar yiyebilir, ücretsizdir. İhtiyacı olan da alabilir. Parası olmayan daha sonra getirip bırakabilir." diye konuştu.

Müşterilerimin çoğunun kendisini tanımadığına işaret eden Tosun, "Buraya gelen müşterilerimiz gerçekten bu güveni sarsmamıştır, hesaba çok dikkat etmişlerdir. Benim en büyük yardımcım müşterilerimdir. Müşterilerimin çoğu bu satışı hoş karşılıyor. Buradaki asıl amaç; müşterimiz seraya kendi bahçesi gibi girsin, burada o tadı tatsın." ifadelerini kullandı.

Tosun, eleman çalıştırmadığı için ürünlerini daha uygun fiyata müşterilerine sunduğunu sözlerine ekledi.

"Seradan alışveriş yapmak için 15 kilometre uzaktan geliyorum"

Sera müşterisi Cihan Adıyaman, seradan alışveriş yapmak için 15 kilometre uzaklıktaki Körfez ilçesinden geldiğini dile getirdi.

Seranın düzenli müşterisi olduğunu aktaran Adıyaman, "Serada dalından ürünleri toplamak, terapi gibi geliyor. Haftada 2-3 gün gelip buradan sebzeleri topluyoruz. Bu zamanda bu şekilde bir ödeme sistemi çok fazla kalmadı. Kasayı burada böyle bırakıp gitmesi acayip ama biz de bu şekilde bunu değerlendiriyoruz. Bazen üzerimizde para olmuyor ya da bozuk olmuyor. Burada hesap numarası var ona gönderiyoruz." açıklamasını yaptı.