Burada değer üretilip ihraç ediliyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kocaeli’nin Dilovası ilçesindeki İMES Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) fabrika ziyaretleri yaptı. Bakan Mustafa Varank, ısıya ve aşınmaya dayanıklı, alaşımlı yüksek mukavemetli çelik dökümler üreten ve ihraç eden Silvan Sanayi AŞ’nin fabrikasında yaptığı açıklamada, tesiste yüksek hızlı trenlerin (YHT) fren diskleri üretildiğini belirterek, “Buradaki imalatın yüzde 90’ından fazlası yurt dışına ihraç ediliyor. Bu nitelikli döküm gerektiren bir iş. Buradaki YHT tren fren diskleri tüm Avrupa ülkelerine, Çin ve Japonya’ya ihraç ediliyor” dedi. Türkiye’de yüksek katma değerli üretimin bir noktaya gelmesi için Bakanlık destekleriyle ülke sanayisine önemli avantajlar sağladıklarını vurgulayan Varank, “Bu tesis belki dünyadaki en büyük iki tesisten biri ve tüm dünyaya YHT fren diskleri ihraç edebiliyor. Burada 40 sente alınan bir hurda çelik, kilogram başına 7 dolar değerine getirilip ihraç ediliyor” dedi.